बॉन्ड्सइंडिया (BondsIndia) का नाम बदलकर हुआ ‘डिजीफिन’ (Digifinn)

डिजीफिन की अगले पांच वर्षों में 50 से अधिक भारतीय शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की योजना

मुंबई (महाराष्ट्र),17 सितंबर: भारत के अग्रणी डिजिटल फिक्स्ड-इनकम निवेश प्लेटफॉर्मों में से एक, बॉन्ड्सइंडिया ने आज अपना नाम बदलकर ‘डिजीफिन’ करने की घोषणा की। यह बदलाव कंपनी के केवल बॉन्ड-केंद्रित मार्केटप्लेस से आगे बढ़कर फिक्स्ड-इनकम निवेश के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने के विकास को दर्शाता है। नई पहचान डिजीफिन के डिजिटल फिक्स्ड-इनकम उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करने के बड़े दृष्टिकोण को दर्शाती है, साथ ही यह रिटेल निवेशकों, बैंकों और संस्थानों के लिए निवेश को अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाती है। इस रीब्रांडिंग को ‘एशिरस ग्रुप’ (Eshiruss Group) का समर्थन प्राप्त है, जो प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए संस्थागत व तकनीकी साझेदारी लाता है, और ‘डिजीफिन फाउंडेशन’ का भी सहयोग प्राप्त है, जो वित्तीय साक्षरता और निवेशक जागरूकता के लिए इस समूह की एक पहल है। (https://www.digifinn.com/)

डिजीफिन ने 90 बॉन्ड इश्यू के जरिए ₹14,000 करोड़ से अधिक के लेनदेन को सुगम बनाया है और आज यह 1.75 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान कर रहा है। निश्चित रिटर्न को गारंटीकृत या आश्वासित रिटर्न नहीं माना जाना चाहिए; निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश करने से पहले सभी संबंधित पेशकश दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पात्र निवेशक केवल 3 मिनट में केवाईसी (KYC) पूरा कर सकते हैं।

विकास के अपने अगले चरण के हिस्से के रूप में, कंपनी का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 50 से अधिक शहरों में अपनी उपस्थिति स्थापित करना है, जिसमें भारत के टियर III और टियर IV बाजारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही, कंपनी अगले 2 वर्षों में अपने कर्मचारियों की संख्या को लगभग दोगुना करने की योजना बना रही है।

यह रीब्रांडिंग ऐसे समय में हुई है जब भारत का निवेश पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है। आर्थिक समीक्षा (इकोनॉमिक सर्वे) 2025-26 के अनुसार, देश में डिमैट खातों की संख्या 21.6 करोड़ को पार कर गई है, जिसमें 12 करोड़ से अधिक विशिष्ट (यूनिक) निवेशक पूंजी बाजारों में भाग ले रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 3.5 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशक अब टियर I और टियर II शहरों के बाहर से आते हैं, जो छोटे शहरों के तेजी से होते वित्तीयकरण और उभरते भारत में बाजार से जुड़े निवेशों के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। इसके साथ ही, भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार पिछले एक दशक में लगभग 12% की वार्षिक दर से बढ़ा है, जो एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति वर्ग (एसेट क्लास) के रूप में फिक्स्ड-इनकम की बढ़ती स्वीकृति का संकेत देता है।

हालांकि इक्विटी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, लेकिन भारतीय परिवारों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मुख्य रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे पारंपरिक बचत साधनों पर निर्भर है। डिजीफिन का मानना है कि संपत्ति निर्माण (वेल्थ क्रिएशन) का अगला चरण निवेशकों को ऐसे संतुलित पोर्टफोलियो बनाने में मदद करने से आएगा जो फिक्स्ड-इनकम उत्पादों के माध्यम से स्थिरता के साथ-साथ वृद्धि को जोड़ते हैं।

इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, डिजीफिन के संस्थापक, श्री अंकित गुप्ता ने कहा, “जब हमने बॉन्ड्सइंडिया के रूप में शुरुआत की थी, तब हमारा उद्देश्य रिटेल निवेशकों के लिए बॉन्ड्स तक पहुंच को आसान बनाना था। इन वर्षों में, हमने प्लेटफॉर्म पर 1.75 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं का विश्वास हासिल किया है। आज, निवेशक एक ऐसे विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं जो सहज उपयोगकर्ता अनुभव के साथ फिक्स्ड-इनकम अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करे। डिजीफिन उसी बड़े दृष्टिकोण को दर्शाता है। हमारे विकास का अगला चरण महानगरों से परे विस्तार करने, उभरते शहरों तक पहुंचने और प्रौद्योगिकी-आधारित निवेश के माध्यम से अधिक भारतीयों को उनकी मेहनत की कमाई को दीर्घकालिक संपत्ति में बदलने में मदद करने पर केंद्रित होगा।”

श्री अंकित ने आगे कहा, “कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिटेल भागीदारी अभी भी शुरुआती चरण में है। 1% से भी कम भारतीय परिवार कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करते हैं, और इसके प्रति जागरूकता का स्तर केवल 10% है। यह अंतर फिक्स्ड-इनकम निवेश को लोकतांत्रिक बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से टियर III और टियर IV शहरों में। यह बड़ा और अछूता बाजार डिजीफिन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए फिक्स्ड-इनकम निवेश तक पहुंच का विस्तार करने और लाखों नए निवेशकों को भारत के औपचारिक निवेश तंत्र में लाने का एक शानदार अवसर देता है।”

कंपनी की विस्तार रणनीति वेतनभोगी पेशेवरों, उद्यमियों, सेवानिवृत्त लोगों और पहली पीढ़ी के निवेशकों पर केंद्रित है—विशेष रूप से छोटे शहरों में—जो मुख्य रूप से आय के एक ही स्रोत पर निर्भर हैं और ऐसे विश्वसनीय निवेश विकल्पों की तलाश करते हैं जो अनुमानित रिटर्न देने के साथ-साथ पूंजी को भी सुरक्षित रखें। प्रौद्योगिकी के माध्यम से, डिजीफिन का लक्ष्य हर भारतीय निवेशक के लिए संस्थागत स्तर के फिक्स्ड-इनकम निवेश को सुलभ बनाना है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में रहते हों।

डिजीफिन (जिसे पहले बॉन्ड्सइंडिया के नाम से जाना जाता था) ने खुद को एक ऐसे विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया है जो रिटेल निवेशकों, बैंकों और संस्थानों को क्यूरेटेड फिक्स्ड-इनकम निवेश अवसरों से जोड़ता है। कंपनी भारत भर में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने और देश की अगली पीढ़ी के डिजिटल फिक्स्ड-इनकम इकोसिस्टम का निर्माण करने के साथ-साथ तकनीक, उत्पाद नवाचार और ग्राहक अनुभव में निवेश करना जारी रखेगी।

डिजीफिन के बारे में (पूर्व में बॉन्ड्सइंडिया के नाम से प्रसिद्ध)

डिजीफिन, लॉन्चपैड फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (Launchpad Fintech Private Limited) के स्वामित्व और संचालन वाला एक ब्रांड है, जो सेबी-रजिस्टर्ड ब्रोकर (SEBI Reg. No. INZ000296636, BSE Member ID 6746, NSE Member ID 90329, CIN U67100MH2020PTC425987) है। यह प्लेटफॉर्म रिटेल निवेशकों, बैंकों और संस्थानों को एक्सचेंज-सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों (गवर्नमेंट सिक्योरिटीज) और 54EC जैसे कर-बचत साधनों तक पहुंच प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक को सेबी-रजिस्टर्ड एजेंसियों की क्रेडिट रेटिंग, यील्ड खुलासे, जारीकर्ता विवरण और परिपक्वता शर्तों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। निपटान (सेटलमेंट) आईसीसीएल (ICCL) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जो वही संस्थागत समाशोधन (क्लियरिंग) अवसंरचना है जिसका उपयोग भारत के एक्सचेंज करते हैं, और ऑनबोर्डिंग पूरी तरह से डिजिटल है। यह उस नींव पर बनाया गया है जिसे टीम 2020 से चला रही है।

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Primary Contact: Robin Potbhare, Digifinn at +91 8080847778 (Agency: Akkshay Jain, Crenovate at +91 9769194979)