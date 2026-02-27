Home > IK News > ब्लुम इंडिया ने कारीगरों और ठेकेदारों के लिए लॉन्च किया ब्लुम क्लब ऐप

ब्लुम इंडिया ने कारीगरों और ठेकेदारों के लिए लॉन्च किया ब्लुम क्लब ऐप

Published: February 27, 2026 2:36:39 PM IST

ब्लुम इंडिया ने कारीगरों और ठेकेदारों के लिए लॉन्च किया ब्लुम क्लब ऐप


मुंबई (महाराष्ट्र), फरवरी 27: एक आरामदायक और सुंदर घर की शुरुआत बढ़ई की कुशलता से होती है। ये वही लोग हैं जो धूल-मिट्टी से भरे निर्माण स्थल को एक खूबसूरत रहने की जगह में बदल देते हैं। ब्लुम इंडिया में हम इस सच्चाई को भली-भांति समझते हैं।हमारा श्रेष्ठ हार्डवेयर भी तब तक केवल धातु का टुकड़ा है, जब तक कोई कुशल कारीगर उसे सही ढंग से स्थापित न करे। इसी समर्पण को सम्मान देने और रोज़मर्रा की मेहनत को समर्थन देने के लिए हम विशेष रूप से बढ़ई और ठेकेदारों के लिए आधिकारिक ब्लुम क्लब ऐप लॉन्च कर रहे हैं। यह कोई सामान्य कॉर्पोरेट प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक समर्पित लॉयल्टी ऐप है, जो उन हाथों को पुरस्कृत करने के लिए बनाया गया है जो हर दिन हमारे घरों में गुणवत्ता जोड़ते हैं।

कारीगरों को समर्पित एक सम्मान

“ब्लुम क्लब का मूल उद्देश्य इस उद्योग को परिभाषित करने वाली कुशलता को सम्मान देना है,” नीलम शाहहेड – मार्केटिंग और कम्युनिकेशंसब्लुम इंडिया कहती हैं। “हम इंजीनियरिंग प्रदान करते हैं, लेकिन भारतीय घरों में इसे एक मकसद देने वाले कारीगर के हाथ हैं। यह ऐप उनकी मेहनत को पहचान देने, समर्थन करने और पुरस्कृत करने के लिए है।”

ब्लुम इंडिया ने कारीगरों और ठेकेदारों के लिए लॉन्च किया ब्लुम क्लब ऐप

चलतेफिरते प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया

हम जानते हैं कि ठेकेदारों और बढ़ई के पास जटिल कागजी प्रक्रिया के लिए समय नहीं होता। इसलिए यह ऐप तेज, सरल और उपयोग में आसान बनाया गया है।

  1. स्कैन करें और कमाएं: ब्लुम बॉक्स पर दिए गए QR कोड को अपने फोन से स्कैन करें और अपने पॉइंट्स रजिस्टर करें। हर खरीद के साथ कमाने का सबसे आसान तरीका।
  2. सीधे बैंक खाते में भुगतान: यह एक संपूर्ण पॉइंट्स रिडेम्प्शन ऐप है, जिससे आप अपने पॉइंट्स को सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।
  3. साइन-अप और रेफरल बोनसरजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको साइन-अप बोनस मिलेगा। अपने साथी कारीगरों को आमंत्रित करें और रेफरल बोनस भी पाएं।
  4. अपना गिफ़्ट खुद रिक्वेस्ट करें: अगर आपको कोई खास टूल या आइटम चाहिए, तो बस हमें बताएं। हम असल में उन सुझावों का इस्तेमाल ऐप में नए गिफ़्ट जोड़ने के लिए करते हैं।
  5. ऊंची रैंक, बेहतर फ़ायदे: जैसे-जैसे आप ज़्यादा स्कैन करेंगे, आपके रिवॉर्ड बढ़ते जाएंगे। नए ग्रेड में जाने से आपको खास रिवॉर्ड और बेहतर फ़ायदे मिलते हैं।

ऐप में सहायता सुविधा

नए उत्पादों और स्थानीय ऑफ़र्स की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगी।
यदि पॉइंट्स से संबंधित कोई समस्या हो या सहायता चाहिए, तो ऐप के जरिए मिस्ड कॉल दें या अपनी क्वेरी भेजें। हमारी टीम व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर समस्या का समाधान करेगी।

अभी Blum Club ऐप को Google Play Store या iOS App Store से डाउनलोड करें और आज ही शुरुआत करें।

अधिक जानकारी के लिए: https://www.blum.com/in/en

ब्लुम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड:

विश्व का अग्रणी फर्नीचर फिटिंग निर्माता, जो निम्नलिखित में विशेषज्ञता रखता है: उत्पाद: लिफ्ट (Lift), कब्ज़ा (hinge), पुल-आउट (pull-out), पॉकेट सिस्टम (pocket systems) और मोशन टेक्नोलॉजीज। सहायक उपकरण: असेंबली डिवाइस और डिजिटल सेवाएँ वैश्विक उपस्थिति: उत्पादन स्थल: वोरार्लबर्ग (Vorarlberg) में 8 संयंत्र, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, पोलैंड और चीन में अतिरिक्त साइटें। सहायक कंपनियाँ और प्रतिनिधि कार्यालय: 33 दुनिया भर में डिलीवरी: 120 से अधिक बाजारों में।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

