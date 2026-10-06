क्या EPF और NPS आपके रिटायरमेंट के लिए काफी हैं?

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर: तीस साल पहले रिटायर होने वाले एक सरकारी कर्मचारी को अपने भविष्य के बारे में एक बड़ी बात पहले से मालूम होती थी: नौकरी खत्म होने के बाद हर महीने कितनी रकम मिलेगी।

1990 के दशक में केंद्र सरकार से रिटायर होने वाला कोई कर्मचारी अपनी आखिरी सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर पेंशन का अंदाज़ा लगा सकता था। महंगाई बढ़ती तो महंगाई राहत के साथ पेंशन भी बदलती। उसके बाद परिवार के लिए भी व्यवस्था थी। रिटायरमेंट के बाद की मंथली इनकम को लेकर अनिश्चितता बहुत कम थी।

आज उसी परिवार की अगली पीढ़ी कहीं ज्यादा कमा सकती है, लेकिन उसके पास इस सवाल का उतना साफ जवाब नहीं है।

EPF में पैसा है। NPS में पैसा है। म्यूचुअल फंड, शेयर, फिक्स्ड डिपॉजिट या दूसरी बचत भी हो सकती है। फिर भी 60 की उम्र के बाद हर महीने कितनी रकम उपलब्ध होगी, यह पहले से तय नहीं है।

यहीं पिछले एक-दो दशकों में भारतीय रिटायरमेंट की कहानी काफी बदल गई है। फर्क सिर्फ इतना नहीं है कि पेंशन कम लोगों को मिलती है। फर्क यह है कि रिटायरमेंट के बाद की आय जुटाने की जिम्मेदारी धीरे-धीरे कर्मचारी के अपने हाथ में आ गई है।

जब नौकरी के साथ पेंशन का हिसाब भी तय था

2004 से पहले केंद्र सरकार की सेवा में आए कर्मचारियों के लिए डिफाइंड बेनिफिट पेंशन व्यवस्था थी। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम वेतन और सेवा से जुड़ी होती थी। कर्मचारी को यह तय नहीं करना पड़ता था कि उसके पैसे को अगले तीस साल कितने रिटर्न देने चाहिए या वह 85 साल तक जीवित रहा तो पैसा कहाँ से आएगा।

इन जोखिमों का बड़ा हिस्सा व्यवस्था उठाती थी।

निजी क्षेत्र में तस्वीर कभी इतनी सीधी नहीं रही। अलग-अलग संस्थानों में ग्रेच्युटी, सुपरएन्युएशन, प्रोविडेंट फंड और बाद में Employees’ Pension Scheme जैसी व्यवस्थाएँ थीं। हर कर्मचारी को एक जैसी सुरक्षा नहीं मिलती थी, फिर भी नौकरी के ढांचे के भीतर रिटायरमेंट की तैयारी का कुछ हिस्सा अपने-आप होता रहता था।

आज EPF और NPS बचत बनाने में मदद करते हैं, लेकिन वे किसी ज्यादा कमाने वाले कर्मचारी को वर्षों पहले यह तय मंथली इनकम नहीं बताते कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितनी रकम मिलेगी।

बाकी हिसाब उसे खुद करना पड़ता है।

EPF है, लेकिन क्या वह आपकी आज की जिंदगी चला पाएगा?

यह सवाल खासकर उन लोगों के लिए बड़ा हो जाता है जिनकी कमाई पिछले दस-पंद्रह वर्षों में तेजी से बढ़ी है।

प्रोविडेंट फंड का योगदान बेसिक सैलरी से जुड़ा होता है। लेकिन ज्यादा कमाने वाले कर्मचारियों के कुल पैकेज में बोनस, भत्ते, स्टॉक और दूसरी मदों का हिस्सा बड़ा हो सकता है। कुल कमाई बढ़ती है, पर रिटायरमेंट के लिए अपने-आप जमा होने वाली रकम उसी अनुपात में नहीं बढ़ती।

दूसरी तरफ, घर का खर्च उस बढ़ी हुई कमाई के साथ बदल चुका होता है।

₹30 लाख सालाना कमाने वाला परिवार और ₹80 लाख कमाने वाला परिवार आम तौर पर एक जैसा जीवन नहीं जीते। घर, बच्चों की पढ़ाई, यात्रा, घरेलू मदद, माता-पिता की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की सुविधाओं पर खर्च अलग हो सकता है।

रिटायरमेंट के बाद इन खर्चों का संबंध आपके पुराने बेसिक वेतन से नहीं रहेगा। उन्हें उस जीवन-स्तर से जोड़कर देखना पड़ेगा जिसे परिवार कई वर्षों में अपना चुका है।

यही वजह है कि बड़ी सैलरी अपने-आप मजबूत रिटायरमेंट में नहीं बदलती।

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर बहस क्यों लौटती रही

2004 में केंद्र सरकार ने नए कर्मचारियों को NPS में लाना शुरू किया। उसके बाद भी पुरानी पेंशन व्यवस्था पर बहस खत्म नहीं हुई।

कर्मचारी संगठनों ने वर्षों तक पुरानी पेंशन की मांग जारी रखी। कुछ राज्यों ने Old Pension Scheme दोबारा लागू की। 2025 में केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme शुरू की, जिसमें पात्र कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन से जुड़ी निश्चित भुगतान व्यवस्था का प्रावधान है।

इस पूरे विवाद को सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सुविधा की बहस मानना अधूरा होगा।

इसके पीछे एक बहुत साधारण चिंता थी: रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितनी रकम मिलेगी?

जब यह रकम पहले से पता हो, तो व्यक्ति को बाजार के रिटर्न, लंबी उम्र और निकासी की दर जैसे कई फैसले खुद नहीं लेने पड़ते।

निजी क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश लोगों के पास ऐसी कोई तय व्यवस्था नहीं है। उनके लिए EPF, NPS और निजी निवेश मिलकर भविष्य की आय बनाएंगे।

इसलिए असली सवाल जमा रकम का आकार भर नहीं है।

₹5 करोड़ सुनने में बड़ा है. लेकिन हर महीने कितना देगा?

कामकाजी वर्षों में हम अक्सर बचत को एक बड़े नंबर में देखते हैं।

₹1 करोड़। ₹3 करोड़। ₹5 करोड़।

रिटायरमेंट के करीब वही नंबर कम उपयोगी होने लगता है, जब तक उसे मंथली इनकम में न बदला जाए।

₹5 करोड़ कितने वर्षों तक चलेगा? आज के खर्च पर या बीस साल बाद के खर्च पर? स्वास्थ्य पर कितना अलग रखना पड़ेगा? अगर रिटायरमेंट तीस साल चला तो क्या होगा?

यहीं रिटायरमेंट कैलकुलेटर उपयोगी हो सकता है। वह भविष्य बता नहीं सकता, लेकिन कम-से-कम जमा रकम को संभावित खर्च और समय के साथ जोड़कर देखने के लिए मजबूर करता है।

Dezerv की रिटायरमेंट रिसर्च भी इसी तरह मौजूदा घरेलू खर्च से शुरुआत करती है और फिर यह देखती है कि महंगाई और रिटायरमेंट की अवधि उस जरूरत को कितना बदल सकती है।

पुरानी पेंशन व्यवस्था में इस तरह का बहुत-सा हिसाब कर्मचारी के सामने आता ही नहीं था। आज निजी क्षेत्र के पेशेवर के लिए वही गणना रिटायरमेंट योजना का मुख्य हिस्सा बन चुकी है।

पहली पीढ़ी को शायद यह तय करना पड़ता था कि बचत कहाँ रखनी है।

अगली पीढ़ी को उससे पहले यह तय करना पड़ रहा है कि पेंशन की जगह कितनी आय खुद बनानी है।