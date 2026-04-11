अराइया बाय अज़ा ने लैब-ग्रोउन डायमंड ज्वेलरी के साथ ‘कॉन्शियस लक्ज़री’ के नए युग की शुरुआत की

मुंबई (महाराष्ट्र), अप्रैल 11: अराइया बाय अज़ा, एक नेक्स्ट-जनरेशन फाइन ज्वेलरी ब्रांड, अपने नैतिक रूप से निर्मित लैब-ग्रोउन डायमंड ज्वेलरी के साथ आधुनिक लक्ज़री की परिभाषा को नए सिरे से गढ़ रहा है। नवाचार, सस्टेनेबिलिटी और उत्कृष्ट डिज़ाइन के संगम पर स्थापित, अराइया बाय अज़ा अपने पहले ही वर्ष में INR 10 करोड़ के एनुअल रन रेट (ARR) के साथ तेज़ी से एक हाई-ग्रोथ, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और निवेश के लिए तैयार व्यवसाय के रूप में उभर रहा है।

देवांगी निशार पारेख द्वारा स्थापित, अराइया बाय अज़ा एक बेहद व्यक्तिगत और दूरदर्शी ब्रांड है, जो उनकी बेटी अराइया से प्रेरित है। यह एक ऐसी भावना से जन्मा है जो कुछ शुद्ध, अर्थपूर्ण और स्थायी बनाने की चाहत रखती है। समकालीन डिज़ाइन और बेहतरीन कारीगरी पर आधारित, अराइया बाय अज़ा एक ऐसे नए युग की शुरुआत करता है जहाँ फाइन ज्वेलरी सिर्फ खूबसूरत और बहुपयोगी ही नहीं, बल्कि जागरूक भी है। हर एक ज्वेलरी पीस इस तरह बनाया गया है कि उसे रोज़ पहना जा सके—सिर्फ लॉकर में रखने के लिए नहीं।

ब्रांड के बारे में बात करते हुए, देवांगी निशार पारेख, मैनेजिंग डायरेक्टर, अज़ा फैशन्स और फाउंडर, अराइया बाय अज़ा ने कहा, “अराइया बाय अज़ा की शुरुआत आज के उपभोक्ता के मूल्यों को दर्शाने वाली ज्वेलरी बनाने की इच्छा से हुई—जो जागरूक, बहुपयोगी और बेहद व्यक्तिगत हो। उच्चतम गुणवत्ता वाले लैब-ग्रोउन डायमंड्स के साथ, हम बिना किसी समझौते के चमक प्रदान करते हैं, साथ ही पारदर्शिता, सस्टेनेबिलिटी और पहनने की सहजता को अपनाते हैं। अराइया बाय अज़ा केवल सजावट के बारे में नहीं है; यह लोगों को अपनी ज्वेलरी को हर दिन, अर्थ और उद्देश्य के साथ जीने के लिए सशक्त बनाता है।”

शुरुआत से ही अराइया बाय अज़ा ने तेज़ी से प्रगति दिखाई है, पहले ही वर्ष में 12 शॉप-इन-शॉप्स लॉन्च किए गए हैं और एक अतिरिक्त स्टैंडअलोन लोकेशन भी सुरक्षित की गई है। ब्रांड भारत के प्रमुख लक्ज़री रिटेल डेस्टिनेशन्स—मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद—में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, जिससे यह उच्च-प्रोफ़ाइल और समृद्ध रिटेल कॉरिडोर्स में मजबूत पहचान बना रहा है।

फाइन ज्वेलरी का नया प्रतिमान

“मॉडर्न लक्ज़री, टाइमलेस ब्रिलियंस” के मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ, अराइया बाय अज़ा लक्ज़री को देखने और अनुभव करने के तरीके में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। अत्याधुनिक लैब-ग्रोउन डायमंड टेक्नोलॉजी पर आधारित यह ब्रांड उत्कृष्ट कारीगरी और नैतिक सोर्सिंग का संयोजन है, जो बिना किसी समझौते के चमक सुनिश्चित करता है। हर पीस को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि वह व्यक्ति की विशिष्टता का जश्न मनाए और रोज़मर्रा की खूबसूरती से लेकर खास मौकों तक सहज रूप से फिट हो सके।

अज़ा के दो दशकों के लक्ज़री रिटेल अनुभव से समर्थित, अराइया बाय अज़ा क्यूरेशन, डिज़ाइन और ग्राहक अनुभव में गहरी विशेषज्ञता लाता है। IGI-सर्टिफाइड डायमंड्स, BIS-हॉलमार्क्ड गोल्ड और लाइफटाइम एक्सचेंज एवं बायबैक गारंटी के साथ, यह ब्रांड भरोसे, पारदर्शिता और स्थायी मूल्य पर आधारित है।

अराइया बाय अज़ा का उद्देश्य नैतिक नवाचार के माध्यम से फाइन ज्वेलरी को अधिक सुलभ बनाना है, ताकि उच्च गुणवत्ता वाले, उत्कृष्ट रूप से निर्मित लैब-ग्रोउन डायमंड ज्वेलरी आधुनिक उपभोक्ताओं तक आसानी से पहुंच सके। इसका विज़न एक ऐसा वैश्विक ब्रांड बनाना है जो लक्ज़री, सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और सांस्कृतिक प्रासंगिकता का सहज मेल हो।

सिग्नेचर कलेक्शंस

अराइया बाय अज़ा अपने कलेक्शंस के माध्यम से आधुनिक एलिगेंस, भावनात्मक जुड़ाव और सहज बहुपयोगिता को दर्शाता है। रोमांटिक सिल्हूट्स और स्कल्प्चरल फॉर्म्स से लेकर लाइट और मूवमेंट की समकालीन अभिव्यक्तियों तक, हर कलेक्शन आज के उपभोक्ता के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

प्रतीकात्मकता, प्रकृति से प्रेरणा या रोज़मर्रा की सहजता—हर कलेक्शन मिलकर एक परिष्कृत लक्ज़री की भाषा बनाता है, जहाँ हर पीस व्यक्तिगत, पहनने योग्य और कालातीत महसूस होता है।

ब्रांड ने उत्कृष्ट फिनिश और समकालीन अपील वाले इटैलियन गोल्ड पीसेज़ की एक विशेष लाइन भी पेश की है। अपनी पहुंच को और व्यापक बनाते हुए, अराइया बाय अज़ा ने हाल ही में 9KT हॉलमार्क्ड कलेक्शन लॉन्च किया है, जो हल्के और रोज़मर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त है। ये तेज़ और बहुपयोगी विकल्प दैनिक पहनावे के लिए लोकप्रिय बन चुके हैं और ब्रांड की ‘कॉन्शियस लक्ज़री’ को अधिक समावेशी और व्यावहारिक बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

कारीगरी और नवाचार का संगम

अराइया बाय अज़ा के मूल में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता है। हर पीस को मास्टर आर्टिज़न्स द्वारा हस्तनिर्मित किया जाता है, जहाँ पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक नवाचार का संगम होता है। ब्रांड कस्टमाइज्ड ज्वेलरी सेवाएं भी प्रदान करता है, जिससे ग्राहक अपनी व्यक्तिगत पहचान को दर्शाने वाले डिज़ाइन बना सकते हैं।

अराइया बाय अज़ा के डायमंड्स अपनी असाधारण स्पष्टता और चमक के लिए जाने जाते हैं और Type II तथा Type IIa श्रेणियों में आते हैं, जो शुद्धता के उच्चतम मानकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। IGI सर्टिफिकेशन और पारदर्शी सोर्सिंग प्रक्रिया के साथ, ब्रांड पूर्ण भरोसा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

सस्टेनेबिलिटी: मूल में

अराइया बाय अज़ा ‘कॉन्शियस लक्ज़री’ का अग्रदूत है। इसके लैब-ग्रोउन डायमंड्स 100% कॉन्फ्लिक्ट-फ्री हैं और पारंपरिक माइनिंग से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम करते हैं। ब्रांड अपनी सप्लाई चेन में नैतिक प्रथाओं का पालन करता है, जिसमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और जिम्मेदार उत्पादन शामिल हैं।

फाइन ज्वेलरी का भविष्य

अराइया बाय अज़ा केवल एक ज्वेलरी ब्रांड नहीं है—यह आधुनिक दुनिया के लिए लक्ज़री को फिर से परिभाषित करने की एक पहल है। नवाचार, नैतिक कारीगरी और डिज़ाइन-आधारित स्टोरीटेलिंग के शक्तिशाली संयोजन के साथ, यह ब्रांड वैश्विक फाइन ज्वेलरी परिदृश्य में नए मानक स्थापित करने के लिए तैयार है।

जैसे-जैसे यह विभिन्न बाज़ारों में विस्तार कर रहा है और अपनी सांस्कृतिक प्रासंगिकता को और गहरा कर रहा है, अराइया बाय अज़ा अपने मूल वादे पर कायम है: ऐसी ज्वेलरी प्रदान करना जो जितनी जिम्मेदार है, उतनी ही चमकदार भी।

अधिक जानकारी या खरीदारी के लिए विज़िट करें: www.araiyabyaza.com

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