Aayush Wellness ने कैल्शियम-विटामिन सप्लीमेंट लॉन्च किया, बोन हेल्थ सेगमेंट में प्रवेश

मुंबई (महाराष्ट्र), 20 अक्टूबर: Aayush Wellness Limited, एक एकीकृत स्वास्थ्य सेवा कंपनी, ने Aayush Calcium Vitamin Tablets लॉन्च करके अपने न्यूट्रास्यूटिकल पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। यह एक वैज्ञानिक रूप से उन्नत फॉर्मूलेशन है, जिसे भारत में कैल्शियम और विटामिन की कमी को दूर करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

यह लॉन्च कंपनी के $16.3 बिलियन के बोन और जॉइंट हेल्थ सेगमेंट में प्रवेश को चिह्नित करता है और $178 बिलियन के डाइटरी सप्लीमेंट्स बाजार में इसकी उपस्थिति को मजबूत करता है।

यह सप्लीमेंट कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों के खनिजीकरण में सहायता के लिए कैल्शियम साइट्रेट और विटामिन D2 का संयोजन करता है। इसमें मांसपेशियों के कार्य और जोड़ों को सहारा देने के लिए मैग्नीशियम और जिंक भी शामिल हैं, साथ ही फोलिक एसिड भी है, जो स्वस्थ कोशिका नवीनीकरण और मेटाबॉलिक संतुलन में योगदान देता है। इस फॉर्मूलेशन का उद्देश्य पोषण संबंधी कमियों को दूर करने और हड्डियों की मजबूती, गतिशीलता तथा मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य को सहारा देना है।

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, Aayush Wellness Limited के निदेशक काशीराम जाधव ने कहा, “भारत में कैल्शियम और विटामिन की व्यापक कमियों को देखते हुए, इस श्रेणी में हमारा प्रवेश उपभोक्ताओं की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आवश्यकता के अनुरूप है। Aayush Calcium Vitamin Tablets निवारक स्वास्थ्य सेवा और विज्ञान-आधारित पोषण समाधानों पर हमारे फोकस का हिस्सा हैं। यह श्रेणी विकास के अवसर भी प्रस्तुत करती है, क्योंकि उपभोक्ता अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं और दीर्घकालिक कल्याण के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं।”

भारत में दुनिया में विटामिन D की कमी की सबसे ऊँची दरों में से एक पाई जाती है, जो आबादी के 80–90% तक को प्रभावित करती है और कैल्शियम के खराब अवशोषण के कारण हड्डियों के स्वास्थ्य पर असर डालती है। 50% से अधिक वयस्कों में कैल्शियम का सेवन अपर्याप्त है और उन्हें हड्डियों के कमजोर होने का जोखिम रहता है। विटामिन D और कैल्शियम की दोहरी कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, थकान और सभी आयु वर्गों में जोड़ों से जुड़ी समस्याओं में वृद्धि सहित गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हो सकते हैं।

निवारक स्वास्थ्य सेवा के प्रति उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ने के साथ, Aayush Wellness रोजमर्रा की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों के साथ अपने न्यूट्रास्यूटिकल पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।