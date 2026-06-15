18 जुलाई को लखनऊ में होगा ‘नेशनल बिजनेस अवॉर्ड्स 2026’, आम्रपाली दुबे होंगी मुख्य आकर्षण

लखनऊ (उत्तर प्रदेश), 15 जून:: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले उद्यमियों, उद्योगपतियों, स्टार्टअप संस्थापकों, पेशेवरों और संगठनों को सम्मानित करने के उद्देश्य से Reseal.in द्वारा प्रस्तुत ‘नेशनल बिजनेस अवॉर्ड्स 2026’ का भव्य आयोजन 18 जुलाई 2026 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित सम्मान समारोह देशभर के उन प्रेरणादायी व्यक्तित्वों और संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का मंच बनेगा, जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और नेतृत्व का परिचय दिया है।

Chief Guest – Miss Amrapali Dubey

इस भव्य समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण भोजपुरी फिल्म जगत की सुपरस्टार आम्रपाली दुबे की गरिमामयी उपस्थिति होगी, जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। अपनी शानदार अभिनय प्रतिभा, लोकप्रियता और प्रेरणादायी सफलता के लिए पहचानी जाने वाली आम्रपाली दुबे की मौजूदगी समारोह को और अधिक भव्य, प्रतिष्ठित एवं यादगार बनाएगी। उनकी सफलता की कहानी लाखों युवाओं और उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो इस आयोजन के उद्देश्य को और अधिक सार्थक बनाती है।

Mr. Sudhir Kumar Pathade, Indian Film Producer and Founder & CEO of Reseal.in (Sure Me Multipurpose Pvt. Ltd.)

इस गौरवशाली आयोजन का नेतृत्व भारतीय फिल्म निर्माता एवं Reseal.in (Sure Me Multipurpose Pvt. Ltd.) के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुधीर कुमार पाठाडे कर रहे हैं। देशभर में उत्कृष्ट प्रतिभाओं, सफल उद्यमियों और प्रेरणादायी व्यक्तित्वों को पहचान और सम्मान दिलाने की उनकी पहल लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। ‘नेशनल बिजनेस अवॉर्ड्स 2026’ इसी विज़न का एक महत्वपूर्ण विस्तार है, जिसका उद्देश्य भारत के बिजनेस इकोसिस्टम में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना और सफलता की कहानियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है।

इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह में निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा—

• हेल्थ केयर एवं मेडिकल सर्विसेज

• मैन्युफैक्चरिंग

• सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

• कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर

• रिटेल एवं ई-कॉमर्स

• हॉस्पिटैलिटी एवं टूरिज्म

• रियल एस्टेट एवं प्रॉपर्टी डेवलपमेंट

• फाइनेंशियल सर्विसेज एवं बैंकिंग

• इंश्योरेंस सर्विसेज

• एजुकेशन एवं ट्रेनिंग

• लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन

• एग्रीकल्चर एवं एग्रीबिजनेस

• एनर्जी, पावर एवं यूटिलिटीज

• फार्मास्युटिकल्स एवं बायोटेक्नोलॉजी

• फूड एवं बेवरेज

• मीडिया, एडवरटाइजिंग एवं मार्केटिंग

• टेलीकम्युनिकेशंस

• ऑटोमोबाइल एवं ट्रांसपोर्टेशन

‘नेशनल बिजनेस अवॉर्ड्स 2026’ का उद्देश्य उन व्यक्तित्वों और संगठनों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने नवाचार, दूरदर्शी नेतृत्व और उत्कृष्ट कार्यशैली के माध्यम से उद्योग एवं समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। यह मंच न केवल उपलब्धियों का सम्मान करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देगा।

कार्यक्रम में देशभर से उद्योग जगत के अग्रणी चेहरे, कॉर्पोरेट लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, निवेशक, चिकित्सक, शिक्षाविद, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिजनेस कंसल्टेंट्स और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल होंगे। आयोजन को लेकर व्यावसायिक और औद्योगिक जगत में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ

‘नेशनल बिजनेस अवॉर्ड्स 2026’ के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उद्यमी, व्यवसायी, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एवं संस्थाएं www.resealawards.com पर जाकर अपना नामांकन दर्ज करा सकते हैं।

अधिक जानकारी एवं नामांकन सहायता के लिए संपर्क करें: +91 9175514352 / 8421840339

भारत की उद्यमशीलता, नवाचार, नेतृत्व और उत्कृष्ट उपलब्धियों का यह भव्य उत्सव निश्चित रूप से देश के सर्वश्रेष्ठ बिजनेस आइकॉन्स को एक मंच पर लाकर उनकी सफलता को नई पहचान प्रदान करेगा तथा आने वाले समय के लिए नई प्रेरणाएं स्थापित करेगा।