12 जुलाई को जयपुर में होगा ‘प्राइड ऑफ राजस्थान अवॉर्ड्स 2026’, कीर्ति कुल्हारी होंगी मुख्य अतिथि

राजस्थान की प्रतिभाओं, उद्योग जगत के दिग्गजों और नवाचार के नायकों का होगा भव्य सम्मान

जयपुर (राजस्थान), 15 जून: राजस्थान की उपलब्धियों, उद्यमिता, नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से Reseal.in द्वारा प्रस्तुत ‘प्राइड ऑफ राजस्थान अवॉर्ड्स 2026’ का भव्य आयोजन 12 जुलाई 2026 को जयपुर में किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित सम्मान समारोह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्यमियों, उद्योगपतियों, पेशेवरों, संस्थाओं और प्रेरणादायी व्यक्तित्वों को समर्पित होगा।

Chief Guest – Miss Kirti Kulhari

इस भव्य समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण बॉलीवुड की चर्चित और प्रतिभाशाली अभिनेत्री Kirti Kulhari की गरिमामयी उपस्थिति होगी, जो मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। अपने दमदार अभिनय, सशक्त किरदारों और बेहतरीन फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाने वाली कीर्ति कुल्हारी आज भारतीय सिनेमा की सबसे प्रेरणादायी अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उनकी मौजूदगी न केवल समारोह की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देगी, बल्कि सम्मानित होने वाले उद्यमियों, प्रोफेशनल्स और युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी।

Mr. Sudhir Kumar Pathade, Indian Film Producer and Founder & CEO of Reseal.in (Sure Me Multipurpose Pvt. Ltd.)

इस गौरवशाली आयोजन का नेतृत्व भारतीय फिल्म निर्माता एवं Reseal.in (Sure Me Multipurpose Pvt. Ltd.) के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुधीर कुमार पाठाडे कर रहे हैं। देशभर में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को पहचान और सम्मान प्रदान करने की उनकी पहल लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, और ‘प्राइड ऑफ राजस्थान अवॉर्ड्स 2026’ इसी विज़न का एक महत्वपूर्ण विस्तार है।

इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह में निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा—

हेल्थ केयर एवं मेडिकल सर्विसेज

मैन्युफैक्चरिंग

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर

रिटेल एवं ई-कॉमर्स

हॉस्पिटैलिटी एवं टूरिज्म

रियल एस्टेट एवं प्रॉपर्टी डेवलपमेंट

फाइनेंशियल सर्विसेज एवं बैंकिंग

इंश्योरेंस सर्विसेज

एजुकेशन एवं ट्रेनिंग

लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन

एग्रीकल्चर एवं एग्रीबिजनेस

एनर्जी, पावर एवं यूटिलिटीज

फार्मास्युटिकल्स एवं बायोटेक्नोलॉजी

फूड एवं बेवरेज

मीडिया, एडवरटाइजिंग एवं मार्केटिंग

टेलीकम्युनिकेशंस

ऑटोमोबाइल एवं ट्रांसपोर्टेशन

‘प्राइड ऑफ राजस्थान अवॉर्ड्स 2026’ का उद्देश्य उन व्यक्तित्वों और संगठनों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता स्थापित करते हुए समाज, उद्योग और अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह मंच न केवल उपलब्धियों का सम्मान करेगा बल्कि नई पीढ़ी के उद्यमियों और पेशेवरों को प्रेरित करने का भी कार्य करेगा।

आयोजक श्री सुधीर कुमार पाठाडे ने कहा कि राजस्थान आज देश के सबसे तेजी से उभरते राज्यों में से एक है। यहां के उद्यमी, उद्योगपति, शिक्षाविद, चिकित्सक और नवाचारकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित करना और उनकी सफलता की कहानियों को समाज के सामने लाना ही इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है।

इस भव्य समारोह में राज्यभर से उद्योग जगत के अग्रणी चेहरे, कॉर्पोरेट लीडर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, शिक्षाविद, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर राजस्थान के व्यवसायिक और सामाजिक जगत में उत्साह का माहौल है।

नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ

‘प्राइड ऑफ राजस्थान अवॉर्ड्स 2026’ के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उद्यमी, प्रोफेशनल्स, संस्थाएं एवं उद्योग जगत से जुड़े व्यक्ति www.resealawards.com पर जाकर अपना नामांकन दर्ज करा सकते हैं।

अधिक जानकारी एवं नामांकन सहायता के लिए संपर्क करें:+91 9175514352 / 9359474754

राजस्थान की उपलब्धियों, नेतृत्व, नवाचार और उत्कृष्टता का यह भव्य उत्सव निश्चित रूप से राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को एक मंच पर लाकर उनकी सफलता को नई पहचान प्रदान करेगा।