समग्र स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक प्राचीन जड़ी-बूटी “शतावरी”

सुनील कायस्थ, कमल कुमार गुप्ता और रोशनी राजमोहन द्वारा, देशबंधु महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
नई दिल्ली, 23 जून:ऐसे समय में जब पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान स्वास्थ्य देखभाल को नया रूप दे रहे हैं, शतावरी एक प्राचीन जड़ी-बूटी वैश्विक हर्बल चिकित्सा में एक आधारशिला के रूप में उभर रही है। भारत में सदियों से पूजनीय यह औषधीय पौधा अपने बहुआयामी चिकित्सीय गुणों, आर्थिक मूल्य और समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में भूमिका के कारण विश्व स्तर पर तेजी से मान्यता प्राप्त कर रहा है।
शतावरी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह पनपती है। यह भारत, श्रीलंका, नेपाल और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से पाई जाती है। भारत में, इसके खेती के प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु हैं। यह पौधा शुष्क सहिष्णुता और विभिन्न पारिस्थितिक स्थितियों के प्रति अनुकूलन प्रदर्शित करता है। शतावरी, एस्पैरोगेशी कुल से संबंधित एक लता है, जिसकी विशेषता इसकी पतली, सुई जैसी शाखाएँ, छोटे सफेद सुगंधित फूल और कंदयुक्त जड़ें हैं। शतावरी की जड़ें रसीली, सफेद और गुच्छों में होती हैं और औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं।
भारतीय ज्ञान प्रणाली में निहित वैदिक साहित्य और आयुर्वेद में शतावरी को एक विशेष स्थान दिया गया है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में, शतावरी को रसायन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक दीर्घायु, रोग-प्रतिरोधक, स्फूर्तिदायक और कायाकल्प करने वाली जड़ी-बूटी है। इसका स्वाद मधुर (मीठा), तासीर शीत वीर्य (शीत) और पित्त तथा वात दोषों में लाभकारी है। शतावरी का उपयोग यूनानी और तिब्बती चिकित्सा सहित एशिया की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में किया जाता है। पारंपरिक औषधीय अभिलेखों से पता चलता है कि इसका उपयोग पाचन संबंधी विकारों, तंत्रिका संबंधी समस्याओं और प्रजनन संबंधी बीमारियों के उपचार में किया जाता रहा है।
आधुनिक वैज्ञानिक शोध कार्य शतावरी की समग्र स्वास्थ्य में भूमिका प्रमाणित करते हैं। इसके जैवसक्रिय घटक, जैसे सैपोनिन, फ्लेवोनोइड और एल्कलॉइड, इसके विविध औषधीय गुणों में योगदान देते हैं। शतावरी को व्यापक रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख जड़ी-बूटी माना जाता है। यह अंडाशय के कार्य को बढ़ाती है, हार्मोनल संतुलन बनाए रखती है, दुग्ध स्राव को बढ़ावा देती है (गैलेक्टागॉग प्रभाव) और रजोनिवृत्ति के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह बांझपन, मासिक धर्म की अनियमितता और पीसीओएस (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) जैसी स्थितियों में अत्यधिक लाभकारी है। इसके अलावा, यह पुरुषों के प्रजनन स्वास्थ्य में शुक्राणुजनन में सुधार करती है, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाती है, कामेच्छा बढ़ाती है और वृषण ऊतकों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाती है।
शतावरी में महत्वपूर्ण गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं। यह गैस्ट्रिक अल्सर को कम करती है, श्लेष्मा सुरक्षा को बढ़ाती है और आंत के माइक्रोबायोटा को नियंत्रित करती है। इसके प्रतिरक्षा-नियंत्रण प्रभावों में मैक्रोफेज की सक्रियता, एंटीबॉडी उत्पादन में वृद्धि और सूजन का नियमन प्रमुख है। इन गुणों के कारण यह दीर्घकालिक सूजन और प्रतिरक्षा संबंधी स्थितियों के प्रबंधन में उपयोगी है।
शतावरी अपने तंत्रिका-सुरक्षात्मक और तनावरोधी गुणों के लिए जानी जाती है और चिंता तथा अवसाद को कम करती है। यह तंत्रिका कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाती है, संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाती है और एक एडाप्टोजेन के रूप में कार्य करती है। यह हाइपोथैलेमिक-पिट्यूटरी-एड्रेनल (HPA) अक्ष को नियमित करके शरीर को शारीरिक और भावनात्मक तनाव को कम करने में मदद करती है।
हाल के दशकों में, वैश्वीकरण ने शतावरी को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुँचाया है, जहाँ इसे आहार पूरकों, कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और एकीकृत चिकित्सा प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, शतावरी की वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेहतर उपज और फाइटोकेमिकल गुणवत्ता के लिए, उदासीन पीएच और अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी, गर्म उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियाँ, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज या जड़ वांछनीय हैं। इसके अलावा, जड़ों के विस्तार के लिए पर्याप्त दूरी, जैविक उर्वरकों का उपयोग, ड्रिप सिंचाई और एकीकृत कीट प्रबंधन तथा 18-24 महीने बाद कटाई बेहतर उपज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शतावरी की पादप रासायनिक संरचना पर्यावरणीय कारकों और जड़ की कटाई के समय आयु से प्रभावित होती है। इन भिन्नताओं के कारण चिकित्सीय प्रभावकारिता बनाए रखने के लिए इनका मानकीकरण आवश्यक है।
औद्योगिक उत्पादन में कृषि एवं संग्रहण पद्धतियाँ (GACP), विनिर्माण पद्धतियाँ (GMP) और शतावरी जैसे यौगिकों का मानकीकरण हर्बल उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। शतावरी की अन्य प्रजातियों के साथ मिलावट को डीएनए बारकोडिंग, एचपीएलसी और स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी उन्नत तकनीकों द्वारा दूर किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक अनुसंधान ने शतावरी की खेती और सुधार के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। रोगमुक्त पौधों के तीव्र प्रसार के लिए ऊतक संवर्धन, बड़े पैमाने पर गुणन के लिए माइक्रोप्रोपोगेशन और जैव सक्रिय यौगिकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी उपयोग में लाई जा सकती है।
औषधीय विज्ञान में नवाचारों ने नए फॉर्मूलेशन जैसे नियंत्रित-मोचक, नैनोकण और नैनोइमल्शन, लिपोसोमल रूप विकसित किए हैं। ये शतावरी के सक्रिय यौगिकों की जैव उपलब्धता, स्थिरता और लक्षित वितरण में सुधार कर रहे हैं। इसी प्रकार, जीनोमिक्स, प्रोटीओमिक्स और मेटाबोलोमिक्स का एकीकरण शतावरी अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। जैवसंश्लेषण चक्र की पहचान, सक्रिय पादप घटकों का मानचित्रण, औषधि-लक्ष्य अंतःक्रियाओं का पूर्वानुमान और बायोकम्प्यूटेशनल विधियाँ पादप स्रोतों से अधिक सटीक औषधि खोज को संभव बना रही हैं।
शतावरी का भविष्य परंपरा और प्रौद्योगिकी के संगम पर निहित है। प्राकृतिक चिकित्सा की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ, यह जड़ी-बूटी एकीकृत चिकित्सा, महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य, कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों तथा व्यक्तिगत हर्बल उपचारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आशा है। इसके लिए अनुसंधान, नीतिगत समर्थन और सतत खेती में निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता शतावरी अनुसंधान में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए आश्वस्त है। जैव सक्रियता का पूर्वानुमानित मॉडलिंग, खेती पद्धतियों का अनुकूलन, नए चिकित्सीय लक्ष्यों की पहचान, आपूर्ति श्रृंखला और गुणवत्ता नियंत्रण तथा विश्लेषण नवाचार को और गति प्रदान कर सकते हैं। इसकी अभूतपूर्व क्षमता के बावजूद, बड़े पैमाने पर नैदानिक परीक्षणों की कमी, पादप रासायनिक संरचना में भिन्नता, अपर्याप्त मानकीकरण प्रोटोकॉल, अत्यधिक दोहन और पारिस्थितिक मुद्दे शतावरी को व्यापक रूप से अपनाने में एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। चिकित्सा में मुख्यधारा की स्वीकृति के लिए इन कमियों को दूर करना आवश्यक है।
शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के हितधारकों के सहयोग से, शतावरी में न केवल मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की क्षमता है, बल्कि आर्थिक विकास और पारिस्थितिक स्थिरता में योगदान देने की भी क्षमता है।
हम राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने देशबंधु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय को पौध वितरण और IEC जैसी गतिविधियों के माध्यम से “एस्पेरेगस रेसमोसस (शतावरी) की गुणों एवं संरक्षण के प्रचार” के लिए समर्थन और अनुदान प्रदान किया।
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