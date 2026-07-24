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वडोदरा में डॉ. मनु शर्मा ने 150 सफल Knee Replacement Surgery का मुकाम हासिल किया

By: | Published: July 24, 2026 3:43:01 PM IST



वडोदरा में डॉ. मनु शर्मा ने 150 सफल Knee Replacement Surgery का मुकाम हासिल किया

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सूरत (गुजरात) [भारत],22 जुलाई: 15,000+ सफल Knee Replacement Procedures का अनुभव और Patient-Centric Treatment के साथ वडोदरा में आधुनिक Knee Replacement Care को मिल रही नई पहचान

भारत में Knee Replacement Care तेजी से आधुनिक तकनीकों की ओर बढ़ रहा है। बेहतर Surgical Techniques, आधुनिक Implant Technology और Patient-Centric Treatment के कारण मरीजों को पहले की तुलना में अधिक सटीक उपचार और तेज़ Recovery का लाभ मिल रहा है।

इसी बदलाव के बीच गुजरात के वरिष्ठ Knee Replacement Surgeon डॉ. मनु शर्मा ने वडोदरा में 150 सफल Knee Replacement Surgeries पूरी कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। खास बात यह है कि उन्होंने यह मुकाम बहुत कम समय में हासिल किया है, जो उनके प्रति मरीजों के बढ़ते विश्वास और आधुनिक Knee Replacement Treatment की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।

दो दशकों से अधिक के अनुभव के साथ डॉ. मनु शर्मा अब तक 15,000 से अधिक सफल Joint Replacement Surgery कर चुके हैं। वे Knee और Hip Replacement के क्षेत्र में गुजरात के अग्रणी विशेषज्ञों में शामिल हैं। उनके पास केवल सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा ही नहीं, बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा विदेशों से भी मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं।

डॉ. मनु शर्मा का मानना है कि सफल Knee Replacement केवल आधुनिक Technology पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सही Clinical Judgment और विस्तृत Knee Assessment भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण वे प्रत्येक मरीज की उम्र, Lifestyle, घुटने की Movement, हड्डी की मजबूती, Activity Level और Daily Activities को ध्यान में रखते हुए पूरी जांच करते हैं। इसी Assessment के आधार पर हर मरीज के लिए Personalized Treatment Plan तैयार किया जाता है, जिससे बेहतर Surgical Outcomes और तेज़ Recovery सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

डॉ. मनु शर्मा ने Joint Replacement Surgery में Advanced Fellowship Training प्राप्त की है और वे लगातार International Standards पर आधारित आधुनिक Surgical Techniques को अपने उपचार में शामिल करते रहे हैं। उनका उद्देश्य गुजरात के मरीजों को अपने ही राज्य में World-Class Knee Replacement Center and Facility उपलब्ध कराना है।

Surgery के अलावा डॉ. मनु शर्मा लोगों में Joint Health के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी सक्रिय हैं। वे Health Awareness Programs, Patient Seminars, Digital Campaigns और Media के माध्यम से लोगों को यह संदेश देते हैं कि घुटनों के दर्द को लंबे समय तक नजरअंदाज न करें। समय पर Treatment मरीज को दोबारा Active और Pain-Free जीवन जीने में मदद कर सकता है।

इस उपलब्धि पर डॉ. मनु शर्मा ने कहा,

“हर सफल Knee Replacement Surgery केवल एक ऑपरेशन नहीं होती, बल्कि किसी व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता, Mobility और आत्मविश्वास वापस लाने का माध्यम होती है। वडोदरा में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंचना हमारे उस संकल्प को और मजबूत करता है, जिसके तहत हम विश्वस्तरीय Joint Replacement Care को अधिक सुलभ, सटीक और पूरी तरह Patient-Focused बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। Technology लगातार विकसित हो रही है, पर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऐसे परिणाम देना है जो वास्तव में लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं।”

वडोदरा में 150 सफल Knee Replacement Surgery का यह पड़ाव केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि गुजरात में डॉ. मनु शर्मा पर बढ़ते भरोसे और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता का भी प्रतीक है। 15,000 से अधिक सफल Surgeries और Patient-Centric दृष्टिकोण के साथ डॉ. मनु शर्मा लगातार उन Knee Replacement के मरीजों के लिए नई उम्मीद बन रहे हैं, जो दर्द-मुक्त, सक्रिय और बेहतर जीवन की ओर लौटना चाहते हैं।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

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