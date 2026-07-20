Home > Press-release > भविष्य के विकास को गति देने के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर की स्थापना की

भविष्य के विकास को गति देने के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर की स्थापना की

By: | Published: July 20, 2026 8:47:01 PM IST

भविष्य के विकास को गति देने के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर की स्थापना की


एलजी की फिजिकल एआई रणनीति को सुदृढ़ करने और कंपनी की रोबोटिक्स व्यावसायिक क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में यह एक कदम है

You Might Be Interested In

नई दिल्ली,20 जुलाई: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स (एलजी) रोबोटिक्स के व्यावसायीकरण का समर्थन करने के लिए आवश्यक मुख्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर स्थापित कर रहा है, जिसमें व्यवसाय विकास से लेकर आपूर्ति श्रृंखला और विनिर्माण संचालन तक शामिल हैं। सीधे सीईओ ल्यू जे-चेओल को रिपोर्ट करने वाला यह नया संगठन, कंपनी के भविष्य के प्रमुख व्यवसायों में से एक के रूप में रोबोटिक्स में विकास को गति देने की एलजी की प्रतिबद्धता को दर्शाता  है।

  • नया रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर, जो सीधे सीईओ को रिपोर्ट करेगा, व्यवसाय विकास, बिक्री और संचालन को एक एंड-टू-एंड व्यावसायिक संगठन में एकीकृत करता है।
  • एलजी “वन एलजी सॉल्यूशन” रणनीति के तहत अपने रोबोटिक्स गवर्नेंस को मजबूत कर रहा है, जिसके जरिए एलजी समूह की सहयोगी कंपनियों की क्षमताओं को एक साथ लाया जा रहा है और वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ साझेदारी का विस्तार किया जा रहा है।
  • एलजी रोबोट, मुख्य घटकों और डेटा फैक्ट्री संचालन को कवर करते हुए एक व्यापक रोबोटिक्स समाधान प्रदाता बनने के लिए आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में अपने रोबोटिक्स पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है।

संगठनात्मक पुनर्गठन के माध्यम से रोबोटिक्स के विकास को गति देना

1 जुलाई, 2026 से प्रभावी, रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर का गठन एलजी के ऑफ-साइकिल संगठनात्मक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में किया जाएगा। कंपनी के वार्षिक संगठनात्मक पुनर्गठन से चार महीने पहले का यह समय, फिजिकल एआई पर आधारित रोबोटिक्स पर एलजी के रणनीतिक फोकस को रेखांकित करता है।

रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर सॉन्ग सी-योंग के नेतृत्व में व्यापार विकास, बिक्री और संचालन को कवर करने वाले एक एंड-टू-एंड व्यावसायिक संगठन के रूप में काम करेगा। सॉन्ग ने इससे पहले एलजी के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रमुख नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाई हैं।

नया रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर एक समर्पित डेटा फैक्ट्री संगठन भी लॉन्च करेगा। इस पहल को डेटा फैक्ट्री क्षमताओं को जल्द हासिल करने और रोबोट प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे अगली पीढ़ी के रोबोटिक्स में एलजी की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी। केंद्र के माध्यम से एकत्र किए गए उच्च-गुणवत्ता वाले परिचालन डेटा का उपयोग एलजी के रोबोट फाउंडेशन मॉडल (RFM) को और उन्नत करने के लिए किया जाएगा। इस रणनीति के तहत, एलजी सियोल में अपने यांगजे R&D कैंपस में एक बड़े पैमाने पर डेटा फैक्ट्री बना रहा है, जिसका संचालन इसी साल शुरू होने वाला है।

भविष्य के लिए तैयार निष्पादन हेतु गवर्नेंस को मजबूत करना

इस नई प्रशासनिक संरचना का उद्देश्य अधिक कुशल और त्वरित निर्णय लेने के ढांचे के माध्यम से एलजी के रोबोटिक्स व्यवसाय को बढ़ाना है। इसे रणनीति के विकास, मुख्य प्रौद्योगिकियों के आंतरिक विकास और बेहतर लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को गति देने के लिए तैयार किया गया है।

एक आत्मनिर्भर व्यवसाय के रूप में, इस केंद्र से “वन एलजी सॉल्यूशन” के तहत एलजी की व्यापक क्षमताओं को एक साथ लाने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिसमें एलजी सीएनएस और एलजी एआई रिसर्च जैसी सहयोगी कंपनियों की विशेषज्ञता भी शामिल है। यह संरचना वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गजों के साथ विस्तारित रणनीतिक साझेदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए भी तैयार की गई है।

रोबोटिक्स में बाजार नेतृत्व हासिल करने के लिए त्रि-स्तंभ रणनीति

एलजी औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में रोबोटिक्स के अवसरों को लक्षित करने के लिए एक व्यापक, त्रि-स्तंभ रणनीति अपनाएगा। रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर रोबोस्टार की औद्योगिक रोबोटिक्स क्षमताओं और बियर रोबोटिक्स की वाणिज्यिक रोबोटिक्स विशेषज्ञता के साथ-साथ, घरेलू रोबोट सहित एलजी के विस्तार वाले रोबोटिक्स पोर्टफोलियो को पूरक करेगा। यह दृष्टिकोण एक व्यापक व्यावसायिक पोर्टफोलियो तैयार करेगा जो विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य की मांग को पूरा करेगा।

कंपनी ने इस वर्ष को अपने रोबोटिक्स व्यवसाय विस्तार के उद्घाटन वर्ष के रूप में नामित किया है, जिसका लक्ष्य रोबोटिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अग्रणी फिजिकल एआई समाधान प्रदाता बनना है। एलजी वास्तविक दुनिया के वातावरण में व्यावसायीकरण का समर्थन करने के लिए तैयार रोबोट उत्पादों, एक्चुएटर्स जैसे मुख्य घटकों, डेटा-जनरेशन क्षमताओं और एलजी समूह के पूर्ण-स्टैक इकोसिस्टम को संयोजित करेगा। भविष्य की औद्योगिक आपूर्ति का समर्थन करने के लिए कंपनी अपनी 60 से अधिक वर्षों की मोटर प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, घरेलू स्तर पर एक्चुएटर्स का उत्पादन करने की भी तैयारी कर रही है।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की धरती पर रखा कदम, खास...

July 20, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता?

July 20, 2026

अमेरिका की 8 खूबसूरत महिला; देखें Photos

July 20, 2026

Malaika Arora का सिजलिंग वेकेशन स्टाइल!

July 20, 2026

घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़...

July 19, 2026

किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर...

July 19, 2026
भविष्य के विकास को गति देने के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर की स्थापना की

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भविष्य के विकास को गति देने के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर की स्थापना की
भविष्य के विकास को गति देने के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर की स्थापना की
भविष्य के विकास को गति देने के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर की स्थापना की
भविष्य के विकास को गति देने के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने रोबोटिक्स बिजनेस सेंटर की स्थापना की