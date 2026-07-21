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जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, सूरत में श्रद्धा से निकली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा

By: | Published: July 21, 2026 5:07:03 PM IST

जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, सूरत में श्रद्धा से निकली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा


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सूरत (गुजरात) [भारत],20 जुलाई: जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, सूरत के प्री-प्राइमरी सेक्शन में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा, उत्साह एवं सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। इस आयोजन का उद्देश्य नन्हे विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपराओं से परिचित कराना तथा उनमें आस्था, कृतज्ञता और एकता जैसे जीवन मूल्यों का विकास करना था।

इस अवसर पर नन्हे गोयनकन्स आकर्षक पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में विद्यालय पहुँचे, जिससे पूरा परिसर रंग-बिरंगे उत्सवमय वातावरण से सराबोर हो उठा। भगवान जगन्नाथ की सुंदर एवं आकर्षक सुसज्जित रथ यात्रा समारोह का मुख्य आकर्षण रही। बच्चों ने श्रद्धापूर्वक भगवान को पुष्प अर्पित किए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की तथा भक्ति-भाव से कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार भगवान को प्रसाद अर्पित किया गया, तत्पश्चात बच्चों में प्रसाद का वितरण किया गया, जिससे उत्सव की आध्यात्मिक गरिमा और भी बढ़ गई।

इस भव्य आयोजन की संपूर्ण रूपरेखा श्रीमती अंकिता मुलिया, डीन – प्री-प्राइमरी, द्वारा अत्यंत सूझबूझ एवं सावधानीपूर्वक तैयार की गई, जिससे कार्यक्रम का प्रत्येक पहलू भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के वास्तविक स्वरूप एवं भावनाओं को साकार कर सका। कार्यक्रम का सफल संचालन एवं समन्वय श्रीमती जानकी पटेल, एसोसिएट डीन एवं एक्टिविटी सिंगल हेड (प्री-प्राइमरी सेक्शन) द्वारा कुशलतापूर्वक किया गया।

यह आयोजन डॉ. श्रुति अग्रवाल, अकादमिक निदेशक एवं प्राचार्या, तथा डॉ. शिल्पा सूर्या, एसोसिएट अकादमिक डायरेक्टर, के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। उनके दूरदर्शी नेतृत्व एवं सतत प्रोत्साहन से विद्यालय में सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित समग्र शिक्षा को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है।

जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, सूरत में श्रद्धा से निकली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा

कार्यक्रम से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं, संसाधनों एवं संचालन संबंधी कार्यों का कुशल प्रबंधन डॉ. सेजल ठक्कर, निदेशक – संचालन (Director – Operations) द्वारा सुनिश्चित किया गया, जिससे पूरा आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का उत्साहपूर्ण संचालन श्रीमती चंदा यादव, मदर टीचर (सीनियर के.जी.), द्वारा किया गया। उन्होंने बच्चों को सरल एवं रोचक शैली में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के महत्व से परिचित कराया। संवादात्मक गतिविधियों एवं आनंदमय सहभागिता के माध्यम से बच्चों ने भक्ति, सद्भावना, करुणा तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत के महत्व को सहज रूप से आत्मसात किया।

यह आयोजन आनंद, श्रद्धा एवं आध्यात्मिक उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ और बच्चों के मन में भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति सम्मान और अपनत्व की भावना को और अधिक सुदृढ़ कर गया। जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, सूरत, इसी प्रकार विविध सांस्कृतिक एवं पारंपरिक आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों में संस्कार, नैतिक मूल्यों तथा भारतीय विरासत के प्रति गर्व की भावना विकसित करते हुए उन्हें संवेदनशील, जिम्मेदार एवं वैश्विक नागरिक बनने की दिशा में निरंतर प्रेरित करता है।

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Tags: press-release-pnn
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जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, सूरत में श्रद्धा से निकली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा

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जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, सूरत में श्रद्धा से निकली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा
जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, सूरत में श्रद्धा से निकली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा
जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, सूरत में श्रद्धा से निकली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा
जी.डी. गोयनका इंटरनेशनल स्कूल, सूरत में श्रद्धा से निकली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा