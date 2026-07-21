आषाढ़ी दूज पर मिनी रणूजा में ‘ग्रीनमैन’ विरल देसाई ने किया भव्य पौधारोपण व पौधा वितरण

सूरत (गुजरात) [भारत], 21 जुलाई: पलसाना के पास गंगाधरा गांव में स्थित श्री शिवशक्ति रामदेव अलखधाम में आषाढ़ी दूज के पावन त्योहार पर प्रसिद्ध पर्यावरणविद् ‘ग्रीनमैन’ विरल देसाई द्वारा एक विशेष पौधारोपण और पौधा वितरण अभियान चलाया गया। दक्षिण गुजरात के ‘मिनी रणूजा’ के रूप में प्रसिद्ध इस अलखधाम में आषाढ़ी दूज का महोत्सव पूरे क्षेत्र में अत्यधिक महत्व रखता है। इस अवसर पर सूरत, बारडोली, नवसारी, भरूच और वलसाड सहित विभिन्न जिलों से ढाई लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा रामदेव पीर के दर्शन के लिए उमड़े थे. इस पावन अवसर पर विरल देसाई द्वारा भक्तों को प्रसाद के रूप में हजारों पौधों का वितरण किया गया। साथ ही, मंदिर के गादीपति श्री योगेश्वर बापू की गरिमामयी उपस्थिति में मंदिर की गौशाला में बड़ी संख्या में पौधारोपण किया गया।

इस आयोजन पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विरल देसाई ने कहा, “आषाढ़ी दूज के इस पावन दिन पर अलखधाम में पौधारोपण करना और रामदेव पीर के दर्शन पाना किसी अलौकिक शक्ति के आदेश जैसा है। आध्यात्मिकता को पर्यावरण के अनुकूल कार्यों के साथ जोड़कर इस पहल ने ‘सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज’ को और आगे बढ़ाया है, जिससे यह फिर से साबित होता है कि प्रकृति की सेवा करना भक्ति के सर्वोच्च रूपों में से एक है। साथ ही, यहाँ के गादीपति योगेश्वर बापू के साथ संवाद करने का जो अवसर मिला, वह मेरे लिए अत्यंत आनंदमयी रहा।”

उल्लेखनीय है कि ‘ग्रीनमैन’ विरल देसाई ने सूरत शहर में पहले ही सात अर्बन फॉरेस्ट का निर्माण किया है, लेकिन वे अब सूरत के बाहरी क्षेत्रों में भी ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।