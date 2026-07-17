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आइकॉनिक गोल्ड स्ट्रीमिंग अवॉर्ड्स 2026 में अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी समेत सितारे सम्मानित

By: | Published: July 17, 2026 8:37:03 PM IST

आइकॉनिक गोल्ड स्ट्रीमिंग अवॉर्ड्स 2026 में अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी समेत सितारे सम्मानित


मुंबई (महाराष्ट्र),17 जुलाई: प्रतिष्ठित Iconic Gold Awards का नया अध्याय Iconic Gold Streaming Awards 2026 शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ। पियूष जयसवाल और मेघाश्रेय एनजीओ द्वारा प्रस्तुत इस भव्य समारोह में OTT फिल्में, वेब सीरीज़, टेलीविजन, फैशन, लाइफस्टाइल, फिटनेस और डिजिटल एंटरटेनमेंट की बेहतरीन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।

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इस सितारों से सजी शाम में भारतीय मनोरंजन जगत के कई बड़े नाम एक मंच पर नजर आए। अनिल कपूर, ज्योतिका, सोनाक्षी सिन्हा, रणदीप हुड्डा, विजय वर्मा, राधिका मदान, मनोज बाजपेयी, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, के के मेनन, प्रकाश झा, संजय कपूर, दिव्या दत्ता, जिम सर्भ, श्रीया सरन, शहनाज़ गिल, मुनव्वर फारूकी, रवि किशन और कई अन्य कलाकारों ने अपनी उपस्थिति से समारोह को यादगार बना दिया।

वेब सीरीज़ विजेता

वेब सीरीज़ श्रेणी

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (वेब सीरीज़)
प्रकाश झा – संकल्प

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (पॉपुलर) – वेब सीरीज़
नीरज पाठक – इंस्पेक्टर अविनाश 2

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता – वेब सीरीज़
रणदीप हुड्डा – इंस्पेक्टर अविनाश 2

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (क्रिटिक्स चॉइस) – वेब सीरीज़
के के मेनन – स्पेशल ऑप्स 2

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पॉपुलर) – वेब सीरीज़
विजय वर्मा – मटका किंग

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री – वेब सीरीज़
भूमि पेडनेकर – दलदल

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (ज्यूरी चॉइस) – वेब सीरीज़
जिम सर्भ – Made in India: A Titan Story

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (पॉपुलर चॉइस) – वेब सीरीज़
दिव्या दत्ता – चिरैया

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (नकारात्मक भूमिका) – वेब सीरीज़
अभिमन्यु सिंह – इंस्पेक्टर अविनाश 2

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (नकारात्मक भूमिका – क्रिटिक्स चॉइस) – वेब सीरीज़
ताहिर राज भसीन – स्पेशल ऑप्स 2

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (नकारात्मक भूमिका) – वेब सीरीज़
समारा तिजोरी – दलदल

सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़
इंस्पेक्टर अविनाश 2

सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ (पॉपुलर)
मटका किंग

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता – वेब सीरीज़
संजय कपूर – संकल्प

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री – वेब सीरीज़
नेहा धूपिया – द परफेक्ट फैमिली एवं सिंगल पापा

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री (क्रिटिक्स चॉइस) – वेब सीरीज़
कुब्रा सैत – संकल्प

ट्रेलब्लेज़र परफ़ॉर्मर (महिला) – वेब सीरीज़
श्रिया सरन – स्पेस चंद्रयान

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (कॉमेडी) – वेब सीरीज़
रवि किशन – मामला लीगल है 2

ब्रेकथ्रू परफ़ॉर्मेंस (महिला) – वेब सीरीज़
नायला ग्रेवाल – मामला लीगल है 2

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (कॉमेडी) – वेब सीरीज़
मानवी गगरू – फोर मोर शॉट्स प्लीज़!

मोस्ट इम्पैक्टफुल परफ़ॉर्मर (महिला) – वेब सीरीज़
आरजे महवश – सतरंगी: बदले का खेल

मोस्ट प्रॉमिसिंग अभिनेता (ओटीटी)
शांतनु माहेश्वरी – कैंपस बीट्स रिटर्न्स

राइजिंग स्टार (ओटीटी)
सिद्धार्थ निगम – कप्तान

पॉपुलर चॉइस फैन फेवरेट
मुनव्वर फारूकी

मोस्ट स्टाइलिश आइकन
आयुष शर्मा

मोस्ट प्रॉमिसिंग फेस
अंजिनी धवन

आइकॉनिक कमबैक ऑन ओटीटी
रजत बेदी

मोस्ट इम्पैक्टफुल परफ़ॉर्मर इन अ सपोर्टिंग रोल
रिद्धि डोगरा – कुल

ब्रेकथ्रू परफ़ॉर्मेंस इन अ नेगेटिव मेल रोल – वेब सीरीज़
अंजुम शर्मा – कप्तान

बेस्ट डेब्यू (नकारात्मक भूमिका) – वेब सीरीज़
रामनदीप यादव – राख

ब्रेकथ्रू परफ़ॉर्मेंस (कॉमेडी) – वेब सीरीज़
अनंत जोशी – मामला लीगल है 2

ब्रेकआउट परफ़ॉर्मेंस – वेब सीरीज़
सनी हिंदुजा – विमल खन्ना

एंटरटेनमेंट सेंसेशन
शहनाज़ गिल

ब्रेकथ्रू परफ़ॉर्मेंस इन अ सपोर्टिंग रोल – वेब सीरीज़
वैभव तत्त्ववादी – Made in India: A Titan Story

मोस्ट इम्पैक्टफुल परफ़ॉर्मर – वेब सीरीज़
विनीत कुमार सिंह – हैलो बच्चों

ओटीटी फ़िल्म श्रेणी

सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म
सुबेदार

सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म (क्रिटिक्स चॉइस)
माँ बहन

सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म (पॉपुलर चॉइस)
सिस्टम

सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म (ज्यूरी चॉइस)
कर्तव्य

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
अनिल कपूर – सुबेदार

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (ज्यूरी चॉइस)
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी – कॉस्टाओ

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (क्रिटिक्स चॉइस)
मनोज बाजपेयी – इंस्पेक्टर ज़ेंडे

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
सुरेश त्रिवेणी – माँ बहन

सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (क्रिटिक्स चॉइस)
अश्विनी अय्यर तिवारी – सिस्टम

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
ज्योतिका – सिस्टम

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (क्रिटिक्स चॉइस)
राधिका मदान – सुबेदार

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (पॉपुलर चॉइस)
सोनाक्षी सिन्हा – सिस्टम

सर्वश्रेष्ठ पटकथा एवं कहानी
हरमन बावेजा – सिस्टम

सर्वश्रेष्ठ कहानी एवं पटकथा
अरुण सुकुमार – सिस्टम

आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मर (पुरुष)
आशुतोष गोवारिकर – सिस्टम

पावरपैक परफ़ॉर्मेंस (पुरुष)
संजय मिश्रा – कर्तव्य

सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग
अनमोल आहूजा – माँ बहन

सर्वश्रेष्ठ संवाद
पूजा तोलानी – माँ बहन

सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री
धारणा दुर्गा – माँ बहन

सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (नकारात्मक भूमिका)
मोना सिंह – सुबेदार

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (नकारात्मक भूमिका – पॉपुलर)
रवि किशन – माँ बहन

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता
फैसल मलिक – सुबेदार

सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री
प्रिया बापट – कॉस्टाओ

सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी
रंगराजन रामाबद्रन – सिस्टम

पायनियर ऑफ डिजिटल कंटेंट इन इंडिया
विक्रम मल्होत्रा

इंडस्ट्री इम्पैक्ट अवॉर्ड
अरुणाभ कुमार

नेक्स्ट जेन प्रॉमिसिंग प्रोड्यूसर
प्रेरणा अरोड़ा

म्यूज़िक ट्रेलब्लेज़र
मधुबंती बागची

स्पोकन वर्ड पोएट्री ट्रेलब्लेज़र
नायाब मिधा

म्यूज़िकल हार्टथ्रॉब ऑफ द ईयर
स्टेबिन बेन

फैशन ट्रेलब्लेज़र
निमृत कौर अहलूवालिया

बेस्ट लाइव कॉमेडी परफ़ॉर्मर
परितोष त्रिपाठी

टेलीविज़न श्रेणी

सर्वश्रेष्ठ टीवी अभिनेत्री (पॉपुलर)
प्रियंका चाहर चौधरी – नागिन

सर्वश्रेष्ठ टीवी अभिनेत्री
रूपाली गांगुली – अनुपमा

सर्वश्रेष्ठ टीवी अभिनेत्री (नकारात्मक भूमिका)
कनिका मान – नागिन

सर्वश्रेष्ठ टीवी अभिनेता
पार्थ समथान – सहर – होने को है

आइकॉनिक गोल्ड स्ट्रीमिंग अवॉर्ड्स 2026 ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय OTT और डिजिटल मनोरंजन जगत वैश्विक स्तर पर नई ऊँचाइयों को छू रहा है। यह समारोह उत्कृष्ट कंटेंट, दमदार अभिनय और बेहतरीन क्रिएटिव टैलेंट का शानदार उत्सव बनकर उभरा।

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज विजिट करें:
https://instagram.com/iconicgoldaward

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

Tags: press-release-pnn
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आइकॉनिक गोल्ड स्ट्रीमिंग अवॉर्ड्स 2026 में अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी समेत सितारे सम्मानित

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आइकॉनिक गोल्ड स्ट्रीमिंग अवॉर्ड्स 2026 में अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी समेत सितारे सम्मानित
आइकॉनिक गोल्ड स्ट्रीमिंग अवॉर्ड्स 2026 में अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी समेत सितारे सम्मानित
आइकॉनिक गोल्ड स्ट्रीमिंग अवॉर्ड्स 2026 में अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी समेत सितारे सम्मानित
आइकॉनिक गोल्ड स्ट्रीमिंग अवॉर्ड्स 2026 में अनिल कपूर, मनोज बाजपेयी समेत सितारे सम्मानित