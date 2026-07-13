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अधिराज ब्रोगहर डेवलपर LLP के ‘द क्राउन’ का भूमि पूजन संपन्न; सांसद मनोज तिवारी रहे मुख्य अतिथि

By: | Published: July 13, 2026 5:42:30 PM IST

अधिराज ब्रोगहर डेवलपर LLP के ‘द क्राउन’ का भूमि पूजन संपन्न; सांसद मनोज तिवारी रहे मुख्य अतिथि


अहमदाबाद (गुजरात) [भारत], 13 जुलाई: भारत के सबसे महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में से एक ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR) की विकास यात्रा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया, जब अधिराज ब्रोगहर डेवलपर LLP ने अपने प्रोजेक्ट ‘द क्राउन’ का भव्य भूमि पूजन समारोह रोजका रोड, ढोलेरा SIR स्थित परियोजना स्थल पर सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस अवसर पर माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

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इस समारोह में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, निवेशकों, व्यावसायिक सहयोगियों एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया और ढोलेरा के उज्ज्वल भविष्य तथा क्षेत्र के तीव्र विकास की दिशा में इस नए अध्याय का साक्षी बने।

भूमि पूजन से पूर्व माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी ने ब्रोगहर रियल्टी के संस्थापक एवं अधिराज ब्रोगहर डेवलपर LLP के निदेशक श्री अक्षय कुमार तथा कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR) का विस्तृत हवाई सर्वेक्षण किया।

इस हेलीकॉप्टर सर्वे के दौरान ढोलेरा में तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विस्तार, वर्तमान विकास कार्यों तथा भविष्य की विकास योजनाओं का व्यापक अवलोकन किया गया। साथ ही क्षेत्र की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं, औद्योगिक निवेश और भविष्य की शहरी संरचना को लेकर विस्तृत चर्चा भी हुई।

उनके साथ अभिनेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता एवं महिला सशक्तिकरण की अग्रणी आवाज़ सुश्री श्वेता चौहान भी उपस्थित रहीं।

हवाई सर्वेक्षण के दौरान ढोलेरा में हो रहे विकास कार्यों की व्यापकता और गति को निकटता से देखने का अवसर मिला, जिसने इस क्षेत्र को भारत के सबसे उभरते हुए औद्योगिक एवं निवेश केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित होते हुए स्पष्ट रूप से दर्शाया।

इस अवसर पर ब्रोगहर रियल्टी के संस्थापक एवं अधिराज ब्रोगहर डेवलपर LLP के निदेशक श्री अक्षय कुमार ने कहा:

“हेलीकॉप्टर सर्वे के दौरान ढोलेरा का विकास जिस व्यापक स्तर पर दिखाई दिया, वह वास्तव में उत्साहजनक है। विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना, औद्योगिक निवेश और सुव्यवस्थित शहरी नियोजन यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि आने वाले वर्षों में ढोलेरा देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास केंद्रों में शामिल होगा। हमें माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी का स्वागत करने और उनके साथ ढोलेरा के भविष्य पर सार्थक चर्चा करने का अवसर मिला, जो हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है।”

इस अवसर पर अधिराज ब्रोगहर डेवलपर LLP के सभी साझेदार—श्री अक्षय कुमार, श्री शैलेश गोयल, श्री कमल गोयल, श्री धन प्रकाश, श्री तुषार गर्ग एवं श्री सचिन गोयल—की गरिमामयी उपस्थिति रही।

अपने संबोधन में माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी ने ढोलेरा में तेजी से हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह क्षेत्र भारत के औद्योगिक और आर्थिक भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां जिस गति से आधारभूत संरचना का विकास और बड़े औद्योगिक निवेश हो रहे हैं, वे भारत को वैश्विक विनिर्माण एवं स्मार्ट सिटी विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की क्षमता रखते हैं।

अधिराज ब्रोगहर डेवलपर LLP के ‘द क्राउन’ का भूमि पूजन संपन्न; सांसद मनोज तिवारी रहे मुख्य अतिथि

दौरे के दौरान चर्चा का प्रमुख विषय ढोलेरा में विकसित हो रहा सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम भी रहा। विशेष रूप से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को भारत के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल बताया गया, जिससे देश की सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता को नई गति मिलेगी, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे, सहायक उद्योगों का विकास होगा और पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।

इसके साथ ही ढोलेरा को नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की दिशा में हो रहे प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं, स्वच्छ ऊर्जा आधारित बुनियादी ढांचा तथा सतत शहरी विकास की योजनाएं भविष्य में ढोलेरा को भारत के सबसे आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक शहरों में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

भूमि पूजन समारोह ने ढोलेरा के उज्ज्वल भविष्य, सरकारी आधारभूत संरचना निवेश, औद्योगिक विकास और सतत शहरी नियोजन को लेकर उपस्थित सभी अतिथियों के विश्वास और आशावाद को और अधिक मजबूत किया।

अधिराज ब्रोगहर डेवलपर LLP, एक रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में, ढोलेरा के दीर्घकालिक विकास के अनुरूप सुविचारित और गुणवत्तापूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से इस परिवर्तनकारी यात्रा में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम का समापन वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक पूजा-अर्चना एवं सभी अतिथियों के आशीर्वाद के साथ हुआ। यह आयोजन केवल एक परियोजना की शुरुआत नहीं, बल्कि ढोलेरा के विकसित होते भविष्य और भारत की नई औद्योगिक क्रांति में सहभागी बनने के साझा संकल्प का प्रतीक भी बना।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

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