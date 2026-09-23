फूड इंडस्ट्री में डेटा आधारित लागत प्रबंधन की दिशा में Focus Prism की पहल

कोयंबटूर [भारत], 21 मई: खाद्य और हॉस्पिटैलिटी उद्योग में बढ़ती लागत, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, अलग-अलग प्रकार के ingredients, जटिल मेन्यू और उत्पादन से जुड़ी बर्बादी व्यवसायों की profitability को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे माहौल में लागत को केवल अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि व्यवस्थित डेटा और वास्तविक operational insights के माध्यम से समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी दिशा में Focus Prism Private Limited food cost optimisation और profitability management पर काम कर रही है।
20 मार्च 2017 को स्थापित Focus Prism Private Limited का मुख्यालय कोयंबटूर में है। कंपनी food processing, institutional और industrial catering, restaurants और hotels, bakeries तथा sweet shops जैसे क्षेत्रों में food cost management और business transformation से जुड़ी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी का दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि procurement, inventory, production और portioning जैसे अलग-अलग operational areas को मापकर और उनका विश्लेषण करके लागत से जुड़ी inefficiencies को व्यवस्थित रूप से पहचाना जा सकता है।
Subramanian Suryanarayanan का अनुभव
Focus Prism के Chairman & Managing Director Subramanian Suryanarayanan, जिन्हें उनके सहयोगियों और clients के बीच Subbu के नाम से भी जाना जाता है, food और hospitality industry में लगभग तीन दशकों का अनुभव रखते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1996 में की और तब से लगातार food industry से जुड़े रहे हैं।
उन्होंने Merit Swiss Asian School of Hotel Management से Hotel Management की शिक्षा प्राप्त की और costing, विशेष रूप से food cost, में अपने कार्य के लिए gold medal प्राप्त किया। अपने शुरुआती करियर में उन्होंने कई star hotels के साथ काम किया, जहां उन्हें food service operations की व्यावहारिक समझ विकसित करने का अवसर मिला।
बाद में Subbu ने independent consultant के रूप में भी काम किया और Sri Krishna Sweets तथा Adyar Ananda Bhavan जैसी food companies के साथ food cost performance को monitor और improve करने में योगदान दिया। उनके काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा Cost of Goods Sold यानी COGS को व्यवस्थित तरीके से मापने और operational inefficiencies को अलग-अलग क्षेत्रों में समझने पर केंद्रित रहा है।
Clarity SaaS प्लेटफॉर्म
Focus Prism की प्रमुख पेशकशों में Clarity शामिल है। यह Microsoft .NET आधारित SaaS platform है, जिसे food cost से जुड़े विभिन्न factors को model करने और operators को अपने margins पर बेहतर visibility देने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
कंपनी के अनुसार, Clarity food cost को प्रभावित करने वाले 40 तक अलग-अलग aspects को ध्यान में रख सकता है। इसके माध्यम से businesses budgets निर्धारित कर सकते हैं और session-wise, day-wise या week-wise variations को reports और alerts के माध्यम से track कर सकते हैं। इसका functional design भारतीय food industry की operational realities के अनुरूप तैयार किया गया है।
यह approach केवल software implementation तक सीमित नहीं है। Focus Prism business transformation और managed services भी प्रदान करती है, जिनमें technology के साथ food industry का operational domain knowledge भी शामिल है।
Advisor से Owner-Operator तक का विस्तार
हाल के वर्षों में Focus Prism ने अपने business model में एक महत्वपूर्ण विस्तार किया है। कंपनी ने केवल software और consulting तक सीमित रहने के बजाय food businesses में direct ownership की दिशा में कदम बढ़ाया है।
Subramanian Suryanarayanan के नेतृत्व में कंपनी ने EVPL, जिसमें LJ Snackys और SivSai शामिल हैं, Delhi-based Maximus Hotels and Catering Private Limited तथा Chennai की institutional और industrial catering companies SKPL और Food Exo का अधिग्रहण किया है। इस portfolio के माध्यम से Focus Prism की operational presence Chennai, Bengaluru और Delhi सहित कई locations तक पहुंचती है और कंपनी की reach 16 से अधिक राज्यों तक बताई गई है।
इस owner-operator model के माध्यम से कंपनी अपनी data-driven profitability management approach को उन businesses में भी लागू कर रही है, जिनका वह संचालन करती है। इससे Focus Prism के लिए technology, consulting और actual food business operations के बीच एक सीधा connection बनता है।
अनुभवी नेतृत्व टीम
Focus Prism की leadership team में Subramanian Suryanarayanan के साथ CEO Vinod Doraiswamy, CTO Venkatesh Mahalingam और Financial Advisor CA D. Venkataramanan शामिल हैं। Vinod Doraiswamy को software development, project management, quality management और process engineering का 15 वर्षों से अधिक अनुभव है। Venkatesh Mahalingam large-scale technology product development में अनुभव रखते हैं, जबकि CA D. Venkataramanan finance, taxation, corporate governance और statutory compliance से जुड़े क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं।
आज Focus Prism food और hospitality industry में लागत को अधिक व्यवस्थित तरीके से समझने और profitability management को data के आधार पर मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। Technology, industry experience और direct business operations के संयोजन के साथ कंपनी का मॉडल food businesses को लागत और operational performance को अधिक structured तरीके से देखने का framework प्रदान करता है।
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