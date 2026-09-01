तिरंगे की गरिमा के लिए सूरत में 350 स्थानों पर कलेक्शन बॉक्स, शक्ति ग्रुप की पहल

सूरत फ्यूचर फाउंडेशन और शक्ति ग्रुप कंपनीज की इंडिया पोस्ट (सूरत डिवीज़न) के सहयोगसे पहल; 21 अगस्त तक बॉक्स में जमा कर सकेंगे राष्ट्रध्वज
सूरत (गुजरात) [भारत],15 अगस्त: राष्ट्रध्वज तिरंगे की गरिमा बनाए रखने और इस्तेमाल के बाद उसे सड़कों या अन्य स्थानों पर बिखरा हुआ पाए जाने से रोकने के लिए सूरत फ्यूचर फाउंडेशन ने इंडिया पोस्ट(सूरत डिविजन) के सहयोग से एक विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत सूरत शहर में करीब 350 स्थानों पर ‘तिरंगा कलेक्शन बॉक्स’ लगाए गए हैं। इस पूरे अभियान को शक्ति ग्रुप कंपनीज ने प्रायोजित किया है।
सूरत फ्यूचर फाउंडेशन की ओर से पार्थ मेहता ने बताया कि शहर के विभिन्न पोस्ट ऑफिसों के अलावा स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ये कलेक्शन बॉक्स लगाए गए हैं। नागरिक इस्तेमाल के बाद राष्ट्रध्वज को इधर-उधर फेंकने के बजाय इन कलेक्शन बॉक्स में सम्मानपूर्वक जमा कर सकेंगे। ये बॉक्स 21 अगस्त तक उपलब्ध रहेंगे।
अभियान पूरा होने के बाद एकत्र किए गए राष्ट्रध्वजों का भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार सम्मानपूर्वक और उचित तरीके से निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रध्वज की गरिमा और सम्मान बनाए रखना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है।
शक्ति ग्रुप कंपनीज के श्रेयांश गोयल ने बताया कि कई बार इस्तेमाल के बाद राष्ट्रध्वज सड़क पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वहीं, राष्ट्रध्वज का क्या किया जाए, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग उसे अपने घर में ही रख देते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो और तिरंगे की राष्ट्रीय गरिमा बनी रहे, इसी उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है।
एसवीएनआईटी से कारगिल चौक तक निकली तिरंगा रैली
इस अभियान के तहत शुक्रवार को एसवीएनआईटी से कारगिल चौक तक तिरंगा जागरूकता रैली निकाली। कारगिल चौक से रैली वापस एसवीएनआईटी पहुंची। रैली में 350 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इंडिया पोस्ट (सूरत डिवीजन) के एसएसपी यशकुमार जैन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
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