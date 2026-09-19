जयपुर में 25,000 वर्गफीट का नया फर्नीचर डेस्टिनेशन ‘नायाब एक्सपीरियंस’ शुरू होने जा रहा है

25,000 वर्गफीट में तैयार नया फर्नीचर डेस्टिनेशन, 2 लाख वर्गफीट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का मिलेगा सपोर्ट

जयपुर (राजस्थान),18 सितंबर: जयपुर के बगरू में नया फर्नीचर डेस्टिनेशन ‘नायाब एक्सपीरियंस’ 19 सितंबर 2026 को औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। इस अवसर पर कंपनी द्वारा निर्मित फर्नीचर की विस्तृत रेंज प्रदर्शित की जाएगी। कार्यक्रम शाम 6:30 बजे से बगरू एक्सटेंशन स्थित नायाब एक्सपीरियंस में आयोजित होगा।

25,000 वर्गफीट में फैले इस शोरूम को कंपनी की 2 लाख वर्गफीट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सपोर्ट प्राप्त है, जहां कंपनी का फर्नीचर इन-हाउस तैयार किया जाता है। यह नया डेस्टिनेशन एक ही पते पर कारोबार के मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल दोनों पक्षों को एक साथ लाएगा। इससे ग्राहकों को अलग-अलग बाजारों में जाने या अधिक विकल्पों के लिए विदेशों से फर्नीचर तलाशने की जरूरत नहीं होगी और उन्हें एक ही स्थान पर फर्नीचर का विस्तृत कलेक्शन उपलब्ध होगा।

यहां प्रदर्शित होने वाले कलेक्शन में नियो-क्लासिकल, मॉडर्न और टाइमलेस फर्नीचर शामिल हैं। इन्हें कंप्लीट रूम सेटिंग्स के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे ग्राहक किसी एक फर्नीचर को पूरे इंटीरियर का हिस्सा बनाकर देख सकेंगे। आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर एक ही स्थान पर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फर्नीचर तलाश सकेंगे, जबकि घर के मालिक अलग-अलग स्टाइल और रूम सेटिंग्स में फर्नीचर को देखकर उनकी तुलना कर सकेंगे।

नायाब एक्सपीरियंस के डायरेक्टर ललित अग्रवाल ने कहा, “हमारे लिए नायाब एक्सपीरियंस दो दशक से अधिक समय से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में किए जा रहे काम का स्वाभाविक विस्तार है। वर्षों के दौरान हमने देखा है कि सही डिजाइन, फिनिश और आकार का संयोजन तलाशने में ग्राहकों को अलग-अलग बाजारों में घूमने में कितना समय लग सकता है। हम इस विकल्प को उनके और करीब लाना चाहते थे और ऐसी जगह बनाना चाहते थे, जहां वे अलग-अलग स्टाइल को देख सकें और निर्णय ले सकें तथा साथ ही निर्माता भी उनके करीब उपलब्ध हो। यह शोरूम हमें अपने काम की पूरी विविधता को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करने की सुविधा देगा, जो डिजाइन प्रोफेशनल्स के साथ-साथ घर के मालिकों के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो।”

डायरेक्टर ललित अग्रवाल, पंकज अग्रवाल और अशोक अग्रवाल ने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कंपनी की यात्रा का नेतृत्व किया है। नायाब एक्सपीरियंस कंपनी की एक समर्पित ग्राहक-केंद्रित डेस्टिनेशन के रूप में आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से इसके सीधे जुड़ाव के कारण टीम ग्राहकों और डिजाइन प्रोफेशनल्स के साथ फर्नीचर की जरूरतों, जैसे आकार, फिनिश और मात्रा आदि पर भी चर्चा कर सकेगी।

शोरूम में तीन प्रमुख डिजाइन संवेदनाओं को एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा। नियो-क्लासिकल फर्नीचर में नक्काशी और बारीक डिटेलिंग को प्रमुखता दी गई है, जबकि मॉडर्न कलेक्शन में साफ-सुथरे आकार और लाइनों पर ध्यान दिया गया है। इनके बीच टाइमलेस रेंज रखी गई है, जिसमें ऐसे डिजाइन शामिल हैं जिन्हें बदलते इंटीरियर और पसंद के साथ भी इस्तेमाल किया जा सके।

बगरू में स्थित और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से सीधे जुड़ा नायाब एक्सपीरियंस एक वन-स्टॉप फर्नीचर डेस्टिनेशन के रूप में तैयार किया गया है। औपचारिक शुरुआत के बाद यह आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, घर के मालिकों, कलेक्टर्स और फर्नीचर के शौकीनों के लिए उपलब्ध होगा।