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एलजीई इंडिया को इनोवेटिव एचआर प्रैक्टिसेज और सीएचओ को इम्पैक्टफुल एचआर लीडर अवार्ड

By: Inkhabar Branddesk | Published: September 29, 2026 6:30:20 PM IST

एलजीई इंडिया को इनोवेटिव एचआर प्रैक्टिसेज और सीएचओ को इम्पैक्टफुल एचआर लीडर अवार्ड


नई दिल्ली,28 सितंबर: बेंगलुरु में आयोजित 25वें एशिया पैसिफिक एचआरएम कांग्रेस अवार्ड्स 2026 में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को दो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जो एक पीपल-फर्स्ट और भविष्य के लिए तैयार संगठन बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लीडरशिप डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, वर्कप्लेस कल्चर, एम्प्लॉयी एक्सपीरियंस और टैलेंट डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी पहलों के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को टॉप ऑर्गनाइजेशन विद इनोवेटिव एचआर प्रैक्टिसेज के रूप में मान्यता दी गई है। इस पुरस्कार के साथ ही, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर (सीएचओ), श्री ज्वा नाम किम को एचआर ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने और बिजनेस ग्रोथ में कर्मचारियों को एक रणनीतिक आधार के रूप में स्थापित करने में उनके नेतृत्व के लिए मोस्ट इम्पैक्टफुल एचआर लीडर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।

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“यह सम्मान एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के हर एक सदस्य को समर्पित है। हमारी एचआर प्रैक्टिसेज हमेशा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी पहलों के साथ गहराई से जुड़ी रही हैं। जैसे ही हम अपनी ग्रोथ के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम ऐसी लीडरशिप, क्षमताओं, कल्चर और संगठन का निर्माण करें, जो हमारे कर्मचारियों और हमारे बिजनेस को एक साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाए,” एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के सीएचओ, श्री ज्वा नाम किम ने कहा।

ये पहलें कंपनी के “मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया और मेक इंडिया ग्लोबल” के रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी करीब से जुड़ी हुई हैं, जो सस्टेनेबल ग्रोथ और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन व एक्सपोर्ट हब के रूप में भारत के उभरने के मूल में कर्मचारियों और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी को स्थापित करती हैं।

ये हालिया सम्मान एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के एचआर एक्सीलेंस के निरंतर ट्रैक रिकॉर्ड को और मजबूत करते हैं। कंपनी को लगातार दो वर्षों (2024 और 2025) के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणित किया गया है और वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस से नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 भी मिला है। इसके अतिरिक्त, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के सीएचओ, श्री ज्वा नाम किम को हाई-परफॉर्मिंग और पीपल-सेंट्रिक ऑर्गनाइजेशन बनाने में उनके योगदान के लिए टॉप एचआर आइकॉनिक लीडर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस साल की शुरुआत में, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को लर्निंग व वर्कफोर्स कैपेबिलिटी में निरंतर निवेश के लिए एचआर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (HRAI) की ओर से मोस्ट इनोवेटिव एलएंडडी प्रोग्राम अवार्ड 2026 और एचआर डिस्टिंक्शन डायमंड सम्मान भी मिला।

कुल मिलाकर, ये मान्यताएं एक इंक्लूसिव, एजाइल और हाई-परफॉर्मिंग वर्कप्लेस बनाने की दिशा में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के कई वर्षों के सफर को दर्शाती हैं – एक ऐसा वर्कप्लेस जहां टैलेंट, लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी इनोवेशन और लॉन्ग-टर्म बिजनेस ग्रोथ की नींव बने हुए हैं।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

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