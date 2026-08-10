Home > IK News > एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े को किसान कांग्रेस में पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी

एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े को किसान कांग्रेस में पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी

By: Aditya Singh | Published: August 10, 2026 1:32:30 PM IST

एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े को किसान कांग्रेस में पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी


You Might Be Interested In

आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण नियुक्ति; किसानों और कृषि श्रमिकों के मुद्दों पर संगठन को मजबूत करने पर जोर

बार्शी (महाराष्ट्र) [भारत], 8 अगस्त: अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के संगठनात्मक विस्तार को और मजबूत करने के उद्देश्य से बार्शी के एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी (In-charge – Uttar Pradesh East) नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में इस नियुक्ति को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान कांग्रेस के संगठन को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें किसानों और कृषि श्रमिकों के मुद्दों को संगठन की गतिविधियों के केंद्र में रखने पर विशेष जोर रहेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशीलकुमार शिंदे तथा सांसद प्रणिति शिंदे की अनुशंसा और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा के निर्देश पर अखिलेश शुक्ला, संगठन प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ने एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

6 अगस्त 2026 को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस द्वारा जारी आधिकारिक नियुक्ति पत्र के अनुसार, एडवोकेट अरगड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रदेश किसान कांग्रेस अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करेंगे। नियुक्ति पत्र में उनसे किसान कांग्रेस को पुनः सक्रिय करने, संगठन को अधिक प्रभावी, गतिशील और सशक्त बनाने तथा कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक आधार को मजबूत करने में योगदान देने की अपेक्षा व्यक्त की गई है।

सामाजिक, राजनीतिक और कृषि क्षेत्र की दृष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। किसान कांग्रेस के माध्यम से कृषि उपज के लाभकारी मूल्य, बढ़ती कृषि लागत, सिंचाई सुविधाओं, कृषि ऋण, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान, कृषि श्रमिकों से जुड़े रोजगार संबंधी मुद्दों, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं तथा छोटे और सीमांत किसानों की विभिन्न समस्याओं को संगठनात्मक मंच उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए गांव, तहसील और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद, किसान एवं कृषि श्रमिक संगठनों के साथ समन्वय, स्थानीय मुद्दों का अध्ययन, जनसंपर्क अभियान, किसान बैठकें तथा विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना बनाई जाएगी। स्थानीय समस्याओं और क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संगठन के कामकाज की प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा।

एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े वर्तमान में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं, और अब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में अतिरिक्त एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठनात्मक समन्वय, जनसंपर्क तथा विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ संवाद के उनके अनुभव का उपयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान कांग्रेस की संगठनात्मक पहुंच को व्यापक बनाने में किए जाने की अपेक्षा है।

विशेष रूप से, किसान और कृषि श्रमिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए उनके मुद्दों को केवल चुनावी दृष्टिकोण से देखने के बजाय उनके दैनिक जीवन से जुड़े आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक कठिनाइयों को समझने तथा उन्हें प्रभावी ढंग से उठाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान पर जोर दिया जाएगा। इस नियुक्ति के साथ अरगड़े के समक्ष स्थानीय कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाने तथा गांव से लेकर राज्य स्तर तक समन्वय की व्यवस्था को मजबूत करने की चुनौती भी होगी।

अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के आधिकारिक नियुक्ति पत्र में यह अपेक्षा व्यक्त की गई है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में अरगड़े कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के विस्तार तथा किसान कांग्रेस को अधिक मजबूत और गतिशील बनाने में योगदान देंगे।

नियुक्ति पत्र की एक प्रति उत्तर प्रदेश के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस (पूर्व) के अध्यक्ष राम आधार जोसेफ को भी आधिकारिक रूप से भेजी गई है।

उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में किसान कांग्रेस द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अलग संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपने के निर्णय ने इस नियुक्ति को विशेष महत्व दिया है। आने वाले समय में एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, कृषि श्रमिकों तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों के मुद्दों को व्यवस्थित रूप से उठाने, स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने और ग्रामीण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के संगठनात्मक आधार को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रहने की उम्मीद है।

एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े को पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने की नियुक्ति की अखिल भारतीय किसान कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से पुष्टि की गई है। यह जिम्मेदारी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी अखिलेश शुक्ला द्वारा उन्हें सौंपी गई है। इस पुष्टि से पूर्वी उत्तर प्रदेश में संगठन की उपस्थिति और गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अरगड़े को सौंपे गए दायित्व की औपचारिकता भी स्पष्ट होती है, जिसमें किसानों और कृषि श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

Tags: press-release-pnn
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन चीजों को चाय के साथ नहीं खाना चाहिए?

August 10, 2026

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हैं ये 8 ‘अजूबा’ रिकॉर्ड

August 9, 2026

अगस्त में घूमने के लिए अच्छी रहेंगी ये 6 जगहें

August 9, 2026

सैंकड़ों किमी. दूर से कांवड़ क्यों लाते हैं शिव भक्त?

August 9, 2026

हंसिका मोटवानी, चाइल्ड एक्ट्रेस से लेकर फिल्मों तक का सफर

August 9, 2026

कौन हैं संचिता बासु?

August 9, 2026
एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े को किसान कांग्रेस में पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े को किसान कांग्रेस में पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी
एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े को किसान कांग्रेस में पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी
एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े को किसान कांग्रेस में पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी
एडवोकेट जीवनदत्त अरगड़े को किसान कांग्रेस में पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी