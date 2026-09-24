एक्सएलआरआई का मेटामॉरफ़ोस 2026 कार्य के भविष्य को नई दिशा देने पर केंद्रित

जमशेदपुर (झारखंड) [भारत], 23 सितंबर: कार्य की दुनिया पहले से कहीं अधिक तेजी से बदल रही है। संगठन छोटे और अधिक वितरित हो रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल एक सहायक तकनीक नहीं रह गई है, बल्कि एक सहयोगी की भूमिका की ओर बढ़ रही है। वहीं, कंपनियों की संरचना और नेतृत्व के पारंपरिक तरीके भी धीरे-धीरे बदल रहे हैं। ऐसे समय में छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए यह बदलाव केवल एक सामान्य चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि भविष्य में नौकरियां कैसी होंगी, कौन-से कौशल महत्वपूर्ण होंगे और नेतृत्व से क्या अपेक्षाएं की जाएंगी।

इसी बदलाव को समझने और भविष्य की चुनौतियों के लिए संगठनों को तैयार करने के उद्देश्य से एक्सएलआरआई – ज़ेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर द्वारा मेटामॉरफ़ोस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 25 और 26 सितंबर 2026 को मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स, उदयपुर में आयोजित होगा।मेटामॉरफ़ोस को भारत का एक विशेष रूप से तैयार किया गया मुख्य मानव संसाधन अधिकारी रणनीति सम्मेलन बताया गया है, जहां देश के प्रमुख मानव संसाधन नेता संगठनों के भविष्य, नेतृत्व और कार्यस्थल में हो रहे बदलावों पर गहन चर्चा करेंगे।

मेटामॉरफ़ोस 2026 का उद्देश्य केवल मामलों के अध्ययन या अनुभव साझा करना नहीं है, बल्कि इस बात पर विचार करना है कि तेजी से बदलती कार्य दुनिया में संगठनों को किस प्रकार तैयार, संचालित और नेतृत्व किया जाना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बदलती संगठनात्मक संरचनाओं, नई क्षमताओं और नेतृत्व की जरूरतों के बीच यह चर्चा कंपनियों के साथ-साथ व्यापक कारोबारी और संस्थागत भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

दो दिनों में भविष्य के कार्यस्थल पर व्यापक चर्चा

25 सितंबर – कमियों की पहचान

कार्यक्रम के पहले दिन का ध्यान मौजूदा बदलावों को समझने और संगठनों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने पर होगा। दिन की शुरुआत एक्सएलआरआई द्वारा कार्य के भविष्य पर एक श्वेत पत्र के विमोचन के साथ होगी। इसके बाद 2026 में संगठनों की स्थिति सत्र में उन बदलावों पर चर्चा की जाएगी, जो पहले से ही विभिन्न उद्योगों और संगठनों के काम करने के तरीकों को प्रभावित कर रहे हैं।

इसके बाद चर्चा संगठनात्मक मूल्य निर्माण की ओर बढ़ेगी, जहां संगठन की संरचना, जवाबदेही, कौशल और संस्कृति सहित 12 महत्वपूर्ण तत्वों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि बदलते कारोबारी माहौल में संगठन किस प्रकार प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकते हैं।

पहले दिन संदीप बख्शी, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीआईसीआई बैंक का मुख्य संबोधन भी होगा। बड़े पैमाने पर नेतृत्व, निर्णय लेने और संगठनात्मक बदलाव के उनके अनुभवों के माध्यम से विभिन्न उद्योगों के लिए प्रासंगिक नेतृत्व संबंधी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

26 सितंबर – निर्णय लेकर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्धता

दूसरे दिन का ध्यान बदलावों को समझने से आगे बढ़कर उन पर ठोस कार्रवाई करने पर होगा। 12 तत्वों के आधार पर संगठनात्मक डिजाइन के विकल्प सत्र में पहले दिन चर्चा किए गए संगठनात्मक ढांचे को व्यावहारिक रूप से समझाया जाएगा। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि अलग-अलग आकार और विकास के चरणों वाले संगठनों के लिए एक जैसी संरचना और रणनीति अलग-अलग परिणाम दे सकती है।

स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं संगठनात्मक संरचना सत्र में कंपनियों के सामने उभर रहे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा होगी—जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल सहायता करने के बजाय टीम के सदस्य की तरह काम करने लगेगी, तब संगठनों में भूमिकाएं, कौशल, संरचनाएं और शासन व्यवस्था किस प्रकार बदलेंगी?

इसके साथ ही प्रतिभा एवं उत्तराधिकार योजना सत्र में भविष्य के लिए मजबूत नेतृत्व की श्रृंखला तैयार करने और महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए प्रतिभाओं को विकसित करने पर चर्चा की जाएगी।

मेटामॉरफ़ोस 2026 की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें उद्योग जगत के अनुभवी पेशेवरों के साथ शैक्षणिक और शोध विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इससे चर्चा को व्यावहारिक अनुभव और शोध आधारित दृष्टिकोण, दोनों का आधार मिलेगा।

भविष्य के संगठनों की तैयारी पर केंद्रित पहल

मेटामॉरफ़ोस 2026 का व्यापक उद्देश्य यह समझना है कि भविष्य के कार्यस्थल को आज ही किस प्रकार आकार दिया जा सकता है। संगठनात्मक संरचनाओं को नए सिरे से परिभाषित करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने और अगली पीढ़ी के नेतृत्व को विकसित करने के माध्यम से भविष्य के संगठनों की नींव तैयार की जा सकती है।

यह मंच विभिन्न क्षेत्रों के मानव संसाधन नेताओं, व्यावसायिक प्रमुखों, शैक्षणिक विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाकर विचारों को व्यावहारिक रणनीतियों और कार्रवाई में बदलने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण तैयार करेगा।

मेटामॉरफ़ोस 2026 से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए metamorphose.xlri.ac.in पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।