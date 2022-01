नई दिल्ली. PM Security Breach: बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद अब केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है. गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है जिसका नेतृत्व कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा नेतृत्व सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे. उनके अलावा इस कमेटी में संयुक्त निदेशक आईबी, बलबीर सिंह और एसपीजी आईजी एस सुरेश शामिल होंगे. इस कमिटी को जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

Ministry of Home Affairs(MHA) has constituted a committee to enquire into the serious lapses in the security arrangements during Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi’s visit to Ferozepur, Punjab on 05.01.2022,which led to the exposure of the VVIP to grave security risk.

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) January 6, 2022