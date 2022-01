नई दिल्ली. PM Modi Securtiy Breach: बीते दिन पंजाब के फ़िरोज़पुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में भारी चूक हुई. इस भारी चूक पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आज राष्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी से मुलाक़ात की.

President Ram Nath Kovind met Prime Minister Narendra Modi at the Rashtrapati Bhavan today and received from him a first-hand account of the security breach in his convoy in Punjab yesterday. The President expressed his concerns about the serious lapse. pic.twitter.com/lzvAuriuGb

