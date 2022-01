फ़िरोज़पुर, PM Modi Security Breach: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ़िरोज़पुर दौरे पर थे, प्रधानमंत्री की इस रैली से पंजाब चुनाव प्रचार की शुरुआत की जानी थी लेकिन सुरक्षा में चूक और मौसम की खराबी के चलते इस रैली को रद्द करना पड़ा. प्रधानमंत्री के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था जिसके चलते 15-20 मिनट तक एक फ्लाई ओवर पर इंतजार करते रहे. इसको लेकर एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है वहीं, बीजेपी नेताओं ने चन्नी सरकार व कांग्रेस पर वार किया है.

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने चन्नी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चन्नी सरकार को विकास पसंद नहीं है, इतना कुछ हो गया लेकिन न तो सीएम ने फोन उठाया और न ही मामले का समाधान करने की बात कही. पंजाब सरकार की यह रणनीति बहुत व्यथित करने वाली है.

पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं. शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि, “भगवान का धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी. उनकी सुरक्षा से जो खिलवाड़ किया गया वह देश में पहले कभी नहीं हुआ था. प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी. ये सिर्फ प्रधानमंत्री की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ है. ये कांग्रेस और उनकी सरकार नफरत से इतनी भरी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खेल रही है. यह एक आपराधिक षड्यंत्र है.”

The security breach in the route of Prime Minister’s cavalcade is concerning and more so as it points to a serious lapse of intelligence inputs at all levels. It should be probed by state and central agencies.

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) January 5, 2022