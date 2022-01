लखनऊ. उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायकों का पार्टी छोड़ना गुरुवार को भी जारी रहा इस कड़ी में भाजपा के सातवें विधायक और पिछड़ी जाति के नेता मुकेश वर्मा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। मुकेश वर्मा ने ट्विटर पर अपना इस्तीफा पोस्ट किया और पलायन की शुरुआत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर आ गए।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से विधायक मुकेश वर्मा भी स्वामी प्रसाद मौर्य और चार अन्य लोगों की तरह ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के नेता हैं, जिन्होंने पिछले तीन दिनों में भाजपा छोड़ दी है। मुकेश ने कहा कि कोई हमारी नहीं सुनता।

वर्मा ने अपने त्याग पत्र में लिखा कि भाजपा सरकार ने पिछले पांच सालों में दलितों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों और अपमानित जनप्रतिनिधियों पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

Uttar Pradesh: Mukesh Verma, BJP MLA from Shikohabad (Firozabad), resigns from primary membership of the party

"Swami Prasad Maurya is our leader. We will support whatever decision he takes. Many other leaders will join us in the coming days," he says. pic.twitter.com/UAfBBAxftW

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 13, 2022