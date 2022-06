नई दिल्ली, पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर सियासत अभी भी शांत नहीं हुई है. अब इस विवादास्पद टिप्पणी को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. जहां ममता बनर्जी ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग की है.

नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर अब ममता बनर्जी ने अभी अपनी प्रतिक्रिया दी है. जहां उन्होंने इस मामले में ट्वीट किया है. उनके इस ट्वीट में सीएम बनर्जी ने लिखा हैं, “मैं कुछ भाजपा नेताओं द्वारा हाल ही में दिए गए आपत्तिजनक बयानों की निंदा करती हूँ. इन बयानों से ना सिर्फ हिंसा फैली है बल्कि देश के ताने बाने को भी तोड़ा गया है. इससे शांति और सौहार्द को नुकसान पहुँचा है.” सीएम ममता ने आगे लिखा, उन भाजपा के नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए ताकि देश में एकता बनी रहे. साथ ही और लोगों को मानसिक पीड़ा का सामना ना करना पड़े.

I condemn the recent heinous and atrocious hatespeech remarks by a few disastrous BJP leaders, resulting in not only spread of violence, but also division of the fabric of the country, leading to disturbance of peace and amity. (1/3)

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 9, 2022