गोवा, Goa Elections 2022: देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में विधानसभा चुनाव नज़दीक है . गोवा में भी सियासी गर्मी देखने को मिल रही है. ऐसे में, चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है.

गोवा में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होने वाला है. ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी अपनी किस्मत आज़माने चुनावी मैदान में उतरी है. ऐसे में, कांग्रेस ने आज अपने 9 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है. इस सूची में ये नाम शामिल हैं:

Congress releases the third list of candidates for the upcoming #GoaElections2022

Michael Lobo, former state minister who recently quit BJP to join the party, will contest from Calangute. pic.twitter.com/QGs2zZnVpj

— ANI (@ANI) January 18, 2022