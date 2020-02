नई दिल्ली. Delhi Model Town Constituency Election Results 2020 LIVE: दिल्ली विधानसभा की मॉडल टाउन सीट इस बार काफी फेमस हो गया है, क्योंकि इस सीट से आम आदमी पार्टी के बागी नेता कपिल मिश्रा बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर फिर से भरोसा जताया है और जीत की जिम्मेदारी सौंपी है. कांग्रेस ने आकांक्षा ओला को इन दोनों धुरंधरों के बीच में उतारा है.

दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतों की गिनती यानी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और शुरुआती रूझान आते ही साफ हो जाएगा कि हाई वोल्टेज मॉडल टाउन सीट पर कपिल मिश्रा आगे हैं या पीछे. कुछ पलों में ये भी स्पष्ट होने लगेगा कि मॉडल टाउन सीट पर अखिलेश पति त्रिपाठी की जीत होती है या हार.

यहां बता दूं कि बीते यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मॉडल टाउन सीट पर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट अखिलेश पति त्रिपाठी ने बीजेपी प्रत्याशी विवेक गर्ग को 16,706 वोटों के अंतर से हराया था. अखिलेश पति त्रिपाठी को 54,628 और विवेक गर्ग को 37,922 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस के कंवर करण सिंह 8,992 मतों के साथ तीसरे नंबर पर थे. इस बीच बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा के आने से यह सीट के परिणाम पर सबकी नजरें हैं. इसका कारण है कि आचारसंहिता लागू होने के बाद से कपिल मिश्रा के एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं.

#DelhiElections2020: An Aam Aadmi Party (AAP) supporter reaches Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence with his children. Counting for all 70 assembly seats in Delhi to begin at 8 am. pic.twitter.com/jFG9M6VZ4W

