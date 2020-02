नई दिल्ली. Delhi Assembly Election 2020: देश का दिल यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल यानी 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और बीते लगभग एक महीने से सीएम अरविंद केजरीवाल की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के करीब 200 सांसद और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की अगुवाई वाली बीजेपी और राहुल गांधी, अजय माकन के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की किस्मत का फैसला कल शनिवार को ईवीएम में कैद हो जाएगी. इसके साथ ही दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से आप, बीजेपी और कांग्रेस को कितनी-कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी बुनियाद भी पड़ जाएगी.

शनिवार यानी 8 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 5-6 बजे तक चलेगी. चुनाव आयोग ने दिल्ली की जनता को मतदान के प्रति जागरुक करने के लिए दिल्ली के दबंग जैसे स्लोगन दिए हैं और वोटिंग की अपील की है. वहीं आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए पूरी जोर लगा दी है और जनता से ढेरों वादे किए हैं. चूंकि दिल्ली में पूर्वांचल और खासकर बिहार के 40 फीसदी से ज्यादा लोग रहते हैं, ऐसे में बीजेपी जेडीयू और कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है.

#DelhiElections2020: Distribution of EVM, VVPAT and other requisite material to polling personnel on duty, at Delhi's Kamla Nehru College, earlier today. Voting for Delhi Assembly elections will begin at 8am tomorrow. (Pic source: Election Commission of India) pic.twitter.com/4I4c5jKq0e

— ANI (@ANI) February 7, 2020