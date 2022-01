नई दिल्ली. Congress MP Manish tiwari on PM Security breach: बुधवार को पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोके जाने के बाद सियासत काफी तेज़ हो गई है. इस मामले में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है. भाजपा शुरू से ही इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है. अब कांग्रेस मंत्री मनीष तिवारी ने भी अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है.

I have been carefully watching the unfolding controversy about @PMOIndia ‘s trip to Punjab Yesterday. I did not want to give a knee jerk off the cuff anodyne reaction. What happened yesterday was most unfortunate, it should not have happened. @PMOIndia ‘s security is governed 1/1

— Manish Tewari (@ManishTewari) January 6, 2022