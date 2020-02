नई दिल्ली. Arvind Kejriwal Oath Taking Ceremony LIVE Updates: अरविंद केजरीवाल… तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने जा रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक पर आज पूरी दुनिया की निगाहें थमी हैं. दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में आज अरविंद केजरीवाल सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और इस मौके पर उन्होंने ट्वीट कर पूरी दिल्ली को आमंत्रण दिया है कि आपका बेटा आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है, ऐसे मौके पर आपकी मौजूदगी जरूरी है.

आम आदमी पार्टी के संस्थापक और संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में जबरदस्त परफॉर्म करते हुए 70 में से 63 पदों पर जीत दर्ज की. मनोज तिवारी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी महज 7 सीट पर सिमट गई और दिल्ली की सत्ता पर लंबे समय तक अधिपत्य जमाने वाली राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई. इस बीच रामलीला मैदान में सारी तैयारी पूरी हो गई है और अरविंद केजरीवाल कुछ पलों मे दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं. उनके साथ ही मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, सत्येंद्र जैन समेत कई नेताओं के शपथ लेने की भी खबरें आ रही हैं.

सबसे दिलचस्प यहा है कि आम आदमी पार्टी ने इस शपथग्रहण समारोह में किसी अन्य पार्टी के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया है, न ही किसी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को. सीएम केजरीवाल ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है. वहीं अरविंद केजरीवाल के शपथग्रहण समारोह में बेबी मफलरमैन को विशेष तौर पर बुलाया गया है जो कि 50 आम आदमियों के साथ सीएम केजरीवाल के साथ मंच शेयर करते दिखेंगे.

आज तीसरी बार दिल्ली के CM की शपथ लूंगा। अपने बेटे को आशीर्वाद देने रामलीला मैदान जरूर आइएगा।pic.twitter.com/98k4WHTOYB — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 16, 2020

Huge crowd gathered at Ram Leela Maidan to witness yet another historic event. Everyone is here to bless "Delhi Ka Beta" Arvind Kejriwal.#MufflermanReturns pic.twitter.com/8gvEp5cCr0 — AAP (@AamAadmiParty) February 16, 2020

यहां देखें Arvind Kejriwal Oath Taking Ceremony LIVE Updates:

सुबह 11:55 बजे- अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के रामलीला मैदान पहुंचने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल भी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं और फिलहाल आप के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं.

Delhi Lt Governor Anil Baijal arrives at Ramlila Maidan for the swearing-in ceremony of Arvind Kejriwal and other AAP leaders pic.twitter.com/SnFR1jIDQ7 — ANI (@ANI) February 16, 2020

सुबह 11:50 बजे- दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने जा रहे आम आदमी पार्टी संयोजक औक संस्थापक अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं और कुछ पलों में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी.

Delhi Chief Minister-designate Arvind Kejriwal arrives at Ramlila Maidan for the swearing-in ceremony. pic.twitter.com/Gjyq9mGatT — ANI (@ANI) February 16, 2020

सुबह 11:45 बजे- दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी समर्थकों के साथ ही पार्टी के नेताओं का भी जमावड़ा शुरू हो गया है और कुछ देर में शपथग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा. माना जा रहा है कि सीएम केजरीवाल के साथ उनके 6 मंत्री शपथ लेंगे.

Delhi CM designate @ArvindKejriwal along with the Cabinet Ministers who will be sworn in tomorrow at the Ramleela Maidan. pic.twitter.com/q2l3ZV90Mi — AAP (@AamAadmiParty) February 15, 2020

सुबह 11:40 बजे- दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुराने कैबिनेट पर ही भरोसा जताया है और वे संबंधित नेताओं के काम से खुश हैं. हमलोग लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की हरसंभव कोशिश करते रहेंगे.

Manish Sisodia, AAP: There is nothing wrong if Arvind Kejriwal ji thinks that the same cabinet should be repeated. People are happy with the work of the cabinet and we won the elections on basis of our work. We will continue to build and maintain the confidence of the people. pic.twitter.com/7a1HKGgqI4 — ANI (@ANI) February 16, 2020

सुबह 11:35 बजे- आम आदमी पार्टी के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और वे भारी संख्या में रामलीला मैदान पहुंचे हैं. इस बीच उदय वीर नाम के आप समर्थक अनोखे वस्त्र के साथ रामलीला मैदान पहुंचे हैं जिसमें वह मोर के पंख रूपी कपड़े में अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें लगाए हुए हैं.

#WATCH Delhi: An Aam Aadmi Party fan Uday Veer arrives at Ramlila Maidan for Chief Minister-designate Arvind Kejriwal's swearing-in ceremony. pic.twitter.com/X3Ox5NTf2j — ANI (@ANI) February 16, 2020

सुबह 11:30 बजे- दिल्ली के रामलीला मैदान में नायक बताते अरविंद केजरीवाल के पोस्टर पर सबकी निगाहें टिकी हैं. पोस्टर में अरविंद केजरीवाल के साथ नायक फिल्म के हीरो अनिल कपूर भी दिख रहे हैं. लंबे समय से अरविंद केजरीवाल को नायक बताया जा रहा है जो अपने प्रशासन के बेहतरीन तरीकों के लिए लोगों के बीच फेमस है.

Delhi: A banner seen at Ramlila Ground where preparations are underway for the swearing-in ceremony of Chief Minister-designate Arvind Kejriwal https://t.co/PoxqhcX6Zv pic.twitter.com/s7gqnQP284 — ANI (@ANI) February 16, 2020

और पढ़ें