‘Mann Ki Baat’ LIVE: मन की बात 131वां एपिसोड आज, पीएम मोदी करेंगे AI और होली पर खुलकर चर्चा

🕒 Updated: February 22, 2026 09:25:52 AM IST

Mann Ki Baat 131 Episode Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार शेयर करेंगे. यह इस मंथली रेडियो प्रोग्राम का 131वां एपिसोड होगा. यह प्रोग्राम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR News वेबसाइट और Newsonair मोबाइल ऐप पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा. साथ ही इसे AIR News, DD News, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा. 

Mann Ki Baat 131 Episode Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार शेयर करेंगे.

Live Updates

  • 09:25 (IST) 22 Feb 2026

    Mann Ki Baat 131 Episode Live: किन विषयों पर कर सकते हैं बात?

    Mann Ki Baat 131 Episode Live: पीएम आज AI पर बात कर सकते हैं क्योंकि नई दिल्ली में एआई समिट का आयोजन हुआ था. साथ ही होली का त्योहार भी आने वाला है. इस समय रमजान मुस्लिमों का पाक महीना भी चल रहा है, यह दोनों त्योहार भी पीएम मोदी के भाषण का हिस्सा हो सकते हैं. 

  • 08:48 (IST) 22 Feb 2026

    Mann Ki Baat 131 Episode Live: मन की बात का आज 131वां एपिसोड

    Mann Ki Baat 131 Episode Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आज 131वां एपिसोड प्रसारित होने जा रहा है.यह साल 2026 का पीएम का ये दूसरा एपिसोड भी है. 

