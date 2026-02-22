‘Mann Ki Baat’ LIVE: मन की बात 131वां एपिसोड आज, पीएम मोदी करेंगे AI और होली पर खुलकर चर्चा

Mann Ki Baat 131 Episode Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार शेयर करेंगे. यह इस मंथली रेडियो प्रोग्राम का 131वां एपिसोड होगा. यह प्रोग्राम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR News वेबसाइट और Newsonair मोबाइल ऐप पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा. साथ ही इसे AIR News, DD News, PMO और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा.

