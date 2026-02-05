Live

PM Modi Rajya Sabha Speech LIVE Updates: लोकसभा स्पीकर का बड़ा खुलासा- बोले मैंने ही मना किया था… पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था , 5 बजे RS में होगा संबोधन

PM Modi Rajya Sabha Speech LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार (05 फरवरी, 2026) को राज्यसभा में अपना संबोधन देंगे. इस दौरान वह राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब भी देंगे. मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी गुरुवार को शाम 5 बजे राज्यसभा को संबोधित करेंगे. बताया जा रहा है कि इससे पहले राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला है. ऐसे में लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी गुरुवार को हंगामा देखने को मिल सकता है. यहां पर बता दें कि संसद के बजट सत्र में विपक्षी सांसदों की ओर से हंगामा लगातार जारी है. बुधवार को हंगामे के कारण लोकसभा को बार-बार स्थगित करना पड़ा. बताया जाता है कि बुधवार को लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना संबोधन स्थगित करना पड़ा. गुरुवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास कर दिया गया. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राज्यसभा में संबोधन देंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे. उधर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा सुचारू रूप से नहीं चल रही है. हंगामे के बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के सदस्य सदन से वॉकआउट किया. 

PM Modi Rajya Sabha Speech LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार (05 फरवरी, 2026) की शाम को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब भी देंगे.

    PM Modi Rajya Sabha Speech LIVE Updates: प्रियंका गांधी बोलीं- किस चीज से डर रहे हैं पीएम मोदी

    PM Modi Rajya Sabha Speech LIVE Updates: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के 'अबोध बालक' शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनको बोलने देना चाहिए. किस चीज से डर रहे हैं? कि वे किसी किताब से कुछ कोट करेंगे? या एपस्टीन फाइल से डर रहे हैं? या हम उनको इस डील (अमेरिका-भारत व्यापार समझौते) को लेकर कटघरे में खड़ा कर देंगे जिससे सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है?

