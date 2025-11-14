Live

Phulwari (SC) Chunav Result 2025 LIVE: फुलवारी में दिखेगी जबरदस्त फाइट, श्याम रजक और गोपाल रविदास में कांटे की टक्कर

Phulwari Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. अब लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है. बिहार की फुलवारी सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं. फुलवारी विधानसभा सीट पर वरिष्ठ नेता श्याम रजक का प्रभाव रहा है. रजक यहां से कुल 6 बार विधायक रहे. उन्होंने 3 बार आरजेडी, दो बार जेडीयू और एक बार जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता. श्याम रजक एनडीए और महागठबंधन की सरकारों में मंत्री भी रहे. एक बार फिर से श्याम रजक JD(U) की तरफ से चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा मुजफ्फरपुर सीट पर CPIML ने गोपाल रविदास को टिकट दिया है. पिछले चुनाव में फुलवारी सीट से CPIML का खाता खुला. CPIML के गोपाल रविदास ने जेडीयू अरुण मांझी को हराया था. इस पर फुलवारी सीट पर एक बार फिर से JD(U)और  CPIML में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.  इस सीट पर कौन चल रहा है आगे और किसको हो रहा बड़ा नुकसान? यहां पर देखते रहें पल-पल का रुझान. 

