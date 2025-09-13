  • Home>
हॉट लुक में ZendayaColeman का बोल्ड जलवा, क्लीवेज शो कर फैंस की धड़कनें बढ़ाईं

हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जेंडर जो अपनी गॉर्जियस लुक्स और बोल्ड अदाओं से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज में शानदार परफॉर्मेंस दी है और जल्द ही उनकी कई नई फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं. जेंडर का स्टाइल और कॉन्फिडेंस उन्हें बाकी से बिल्कुल अलग बनाता है. उनकी बोल्डनेस और ग्लैमर का कोई मुकाबला नहीं. चलिए देखते हैं उनकी कुछ ऐसी शानदार तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

By: Komal Kumari Last Updated: September 13, 2025 06:57:00 IST
Zendaya's pearl stone bikini top sexy look - Photo Gallery
1/8

ज़ैंडेया का पर्ल स्टोन बिकिनी टॉप सेक्सी लुक

ज़ैंडेया इस तस्वीर में अपने ग्लैमरस अंदाज और बोल्ड आउटफिट के साथ हर किसी की नजरें अपनी ओर खींच रही हैं। पर्ल स्टोन बिकिनी टॉप और फ्लोई स्कर्ट के साथ उनका यह स्लिजजी लुक बेहद हॉट और सेक्सी वाइब्स देता है. उनकी कॉन्फिडेंस और अदा इस लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देती है.

Zendaya's hot pink cut-out look - Photo Gallery
2/8

ज़ैंडेया का हॉट पिंक कट-आउट लुक

ज़ैंडेया का ये हॉट पिंक कट-आउट ड्रेस अंदाज दिलों को झकझोर देता है। खुले बैक डिजाइन, स्लिम फिट और बिखरे बाल उनकी अदाओं को और भी ज़्यादा सिज़लिंग बनाते हैं। उनकी यह अदा न केवल बोल्ड है बल्कि ग्लैमर से भरपूर है, जो हर नजर को मदहोश कर दे।

Zendaya's body-hugging nude dress - Photo Gallery
3/8

ज़ैंडेया का बदन से चिपका हुआ न्यूड ड्रेस

रेड कार्पेट पर ज़ैंडेया का न्यूड ड्रेस पूरी तरह बदन से चिपका हुआ, हर लाइन और कर्व को खतरनाक जलवे से उभारता है. थाई स्प्लिट से झाँकती उनकी जांघें दिलों की धड़कनें तेज कर रही हैं.टाइट फिट में उभरे उरोज और आग जैसा मेकअप उन्हें बेकाबू हॉटनेस की मलिका की तरह दिख रही है.

Zendaya's sexy transparent outfit look - Photo Gallery
4/8

ज़ैंडेया का सेक्सी ट्रांसपेरेंट आउटफिट लुक

ज़ैंडेया का यह ट्रांसपेरेंट आउटफिट आग लगा रहा है.उसके सीने से लेकर बॉडी तक सबकुछ ऐसे दिख रहा है मानो कपड़े सिर्फ नाम के हों. यह लुक पूरी तरह सेहॉट और बेकाबू करने वाला है.

Zendaya's black outfit looks bold - Photo Gallery
5/8

ज़ैंडेया का ब्लैक आउटफिट बोल्ड लुक

ज़ैंडेया का ये ब्लैक आउटफिट जिस्म को ऐसे ढक कर भी उघाड़ता है कि नजरें भटकती ही नहीं. बदन पर नेटेड डिजाइन जैसे भूख को और भड़काने वाला जादू. हाई हील्स, गीले होंठ और नशीली आँखें पूरा लुक एक जलती हुई फैंटेसी सा लगता है, बेहद सेक्सी और बोल्ड।

Zendaya sets the internet on fire in a black-green deep cut dress - Photo Gallery
6/8

ज़ैंडेया ने ब्लैक-ग्रीन डीप कट ड्रेस में इंटरनेट पर लगाई आग

ज़ैंडेया इस ब्लैक-ग्रीन डीप कट ड्रेस में आग लगा रही हैं.उनकी हर अदाएं बदन की गर्मी बढ़ा रही हैं, कर्व्स खुलकर सामने आ रहे हैं और लुक पूरा सेक्सी लग रहा है. कैमरे के सामने उनका ये स्टाइलिश साथ ही बोल्डनेस और हॉटनेसअंदाज़ किसी को भी दीवाना बना दे.

Zendaya's hot moves with open zip - Photo Gallery
7/8

ज़ैंडेया की खुली ज़िप में हॉट अदाएं

ज़ैंडेया इस फोटो में आग लगाती नज़र आ रही है, ज़िप-डाउन ड्रेस से झलकता क्लीवेज उसके बोल्ड खेल को और भी भड़काता है.उसकी टाइट फिटिंग ड्रेस हर कर्व को और निखार रहा है और साथ ही होंठों पर हल्की गर्मी और आँखों में जलती नमी देखकर फैंनस की नजर वहीं ठहर गई है.

Disclaimer - Photo Gallery
8/8

disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

