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‘2027 वर्ल्ड कप में शमी चाहिए ही चाहिए…’ धाकड़ पेसर की अनदेखी पर फूटा पूर्व दिग्गज का गुस्सा, अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब!

टीम इंडिया में मोहम्मद शमी की अनदेखी पर क्रिकेट जगत में घमासान मच गया है. घरेलू क्रिकेट से लेकर IPL 2026 तक विकेटों की झड़ी लगाने के बावजूद जब चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने फिटनेस का हवाला देकर शमी को बाहर का रास्ता दिखाया, तो अब पूर्व दिग्गज पेसर जहीर खान खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं. जहीर का साफ मानना है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए शमी का अनुभव भारत के लिए बेहद जरूरी है. आखिर चयनकर्ताओं के इस फैसले पर क्या है पूरा विवाद और जहीर ने शमी को क्या गुरुमंत्र दिया है? आइए समझते हैं पूरी कहानी.


By: Shivani Singh | Published: August 9, 2026 7:36:43 PM IST

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‘2027 वर्ल्ड कप में शमी चाहिए ही चाहिए…’ धाकड़ पेसर की अनदेखी पर फूटा पूर्व दिग्गज का गुस्सा, अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब! - Photo Gallery
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मोहम्मद शमी की अनदेखी और बढ़ता विवाद

भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लगातार नेशनल टीम में नजरअंदाज किए जाने पर विवाद और तेज हो गया है. रणजी ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और टीम मैनेजमेंट उन्हें राष्ट्रीय टीम से बाहर रख रहे हैं.

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जहीर खान का समर्थन

शमी की अनदेखी के बीच भारत के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान अब उनके समर्थन में उतर आए हैं. जहीर खान का मानना है कि शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज को टीम इंडिया की भविष्य की योजनाओं और विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में जरूर शामिल किया जाना चाहिए.

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शमी को जहीर खान की अहम सलाह

जहीर खान ने शमी को बाहरी बातों को छोड़कर केवल अपने प्रदर्शन पर ध्यान देने की सलाह दी है. उनका कहना है कि शमी को उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो उनके नियंत्रण में हैं—यानी मैच खेलना और विकेट लेना. अगर वह लगातार खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह आगामी आईसीसी इवेंट्स और दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए पूरी तरह उपलब्ध और तैयार हैं.

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चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर vs मोहम्मद शमी

शमी को टीम में न चुने जाने के पीछे मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने उनकी फिटनेस और वर्कलोड को मुख्य वजह बताया था. हालांकि, चयन समिति के इस तर्क के जवाब में शमी ने घरेलू मैदान पर अपने प्रदर्शन से खुद को साबित किया है.

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फिटनेस और वर्कलोड पर शमी का करारा जवाब

शमी ने वर्कलोड के मुद्दे पर साफ शब्दों में कहा कि अगर वह रणजी ट्रॉफी के मुकाबलों में पूरे-पूरे दिन गेंदबाजी कर सकते हैं और लंबे स्पेल फेंक सकते हैं, तो वनडे क्रिकेट में केवल 10 ओवर फेंकने में उन्हें कोई समस्या नहीं हो सकती.

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घरेलू क्रिकेट (2025-26) और IPL में शमी का शानदार प्रदर्शन

शमी का हालिया फॉर्म उनके दावे को मजबूत करता है:
रणजी ट्रॉफी (2025-26): बंगाल के लिए 7 मैचों में 17 से कम की औसत से 37 विकेट.
IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए 13 विकेट.

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जहीर के समर्थन का महत्व

शमी को अब आगामी दलीप ट्रॉफी के लिए ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन की 15-सदस्यीय टीम में चुना गया है. यहां उनके पास रेड-बॉल क्रिकेट में अपनी फिटनेस और गेंदबाजी की धार साबित करने का एक और बेहतरीन मौका होगा. भले ही जहीर खान की आवाज सिलेक्टर्स तक पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन इस मोड़ पर उनका शमी के साथ खड़ा होना ही एक बड़ी बात है.

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