‘2027 वर्ल्ड कप में शमी चाहिए ही चाहिए…’ धाकड़ पेसर की अनदेखी पर फूटा पूर्व दिग्गज का गुस्सा, अजीत अगरकर को दिया करारा जवाब!

टीम इंडिया में मोहम्मद शमी की अनदेखी पर क्रिकेट जगत में घमासान मच गया है. घरेलू क्रिकेट से लेकर IPL 2026 तक विकेटों की झड़ी लगाने के बावजूद जब चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने फिटनेस का हवाला देकर शमी को बाहर का रास्ता दिखाया, तो अब पूर्व दिग्गज पेसर जहीर खान खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं. जहीर का साफ मानना है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए शमी का अनुभव भारत के लिए बेहद जरूरी है. आखिर चयनकर्ताओं के इस फैसले पर क्या है पूरा विवाद और जहीर ने शमी को क्या गुरुमंत्र दिया है? आइए समझते हैं पूरी कहानी.