“हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं” – युजवेंद्र चहल का साफ-साफ बयान, RJ महवश के साथ रिलेशनशिप की सभी अफवाहों को किया खारिज
भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल हाल ही में RJ महवश के साथ रिश्ते की अफवाहों को लेकर चर्चा में आए। सोशल मीडिया पर उनकी नजदीकियों की खबरें तेजी से फैलीं, लेकिन चहल ने साफ कर दिया कि उनके और महवश के बीच सिर्फ दोस्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि लोग जो चाहें सोच सकते हैं, लेकिन सच उन्हें और महवश को पता है।
चहल का बयान
युजवेंद्र चहल हाल ही में तब सुर्खियों में आ गए जब उनकी और RJ महवश की कथित डेटिंग की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। इन अफवाहों का सीधा जवाब देते हुए चहल ने स्पष्ट किया कि उनके और महवश के बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती है, इससे अधिक कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि वे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं ।
महवश का वायरल कैप्शन
सोशल मीडिया पर RJ महवश का एक पोस्ट काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी एक दोस्त के साथ तस्वीर साझा की और कैप्शन लिखा—“बस मैं और मेरी बेस्टी, लोगों को झूठ बोलते देख रहे हैं, जिसका सच हमें पता है।” इस कैप्शन ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी, क्योंकि इसे सीधे तौर पर उन अफवाहों से जोड़ा गया जो पिछले कुछ दिनों से उनके और चहल के बारे में फैल रही थीं।
‘होमव्रेकर’ टैग का दर्द
ब से युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें सामने आईं, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने RJ महवश को “homewrecker” यानी परिवार तोड़ने वाली करार देना शुरू कर दिया।
महवश की ट्रोल्स को चुनौती
महवश सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने विचार बेबाकी से रखती हैं। ट्रोल्स के लगातार अपमानजनक कमेंट्स के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, “मैंने किसी का परिवार नहीं तोड़ा, और अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूं, तो वे सामने आकर सबूत पेश करें।
पब्लिक अफेक्शन – ‘Congratulations’ पोस्ट
RJ महवश को “Emerging Film Producer and Entrepreneur of 2025” का अवॉर्ड मिलने के बाद, युजवेंद्र चहल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर बधाई दी—“God serves your intentions.” इस मैसेज ने फैंस के बीच हलचल मचा दी। कई लोगों ने इसे एक सामान्य दोस्ताना बधाई माना, जबकि कुछ ने इसे उनके रिश्ते की “पब्लिक एप्रूवल” के तौर पर देखा।
महवश का क्रिएटिव सफर
RJ महवश का नाम सिर्फ एक रेडियो जॉकी के रूप में नहीं जाना जाता, बल्कि उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म Section 108 और वेब सीरीज Pyar, Paisa, Profit को प्रोड्यूस किया है, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में गंभीर और महत्वाकांक्षी कलाकार के रूप में पहचाना गया।
Disclaimer
