“हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं” – युजवेंद्र चहल का साफ-साफ बयान, RJ महवश के साथ रिलेशनशिप की सभी अफवाहों को किया खारिज

महवश का वायरल कैप्शन

सोशल मीडिया पर RJ महवश का एक पोस्ट काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी एक दोस्त के साथ तस्वीर साझा की और कैप्शन लिखा—“बस मैं और मेरी बेस्टी, लोगों को झूठ बोलते देख रहे हैं, जिसका सच हमें पता है।” इस कैप्शन ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी, क्योंकि इसे सीधे तौर पर उन अफवाहों से जोड़ा गया जो पिछले कुछ दिनों से उनके और चहल के बारे में फैल रही थीं।