Yuzvendra Chahal क्रिकेट पिच पर गेंद से और सोशल मीडिया पर स्टाइल से करते हैं सबको क्लीन बोल्ड
युजवेंद्र चहल, यानी यूजी सिर्फ बेहतरीन स्पिनर ही नहीं बल्कि लोगो का दिल भी काफी अच्छे से जीतना जानते हैं। मैदान पर उनकी गेंदें बल्लेबाजों को परेशान कर देती हैं, और मैदान के बाहर उनका मजाकिया अंदाज सभी को हंसा देता है। सोशल मीडिया पर उनकी मस्त और स्टाइलिश लुक उन्हें और खास बनाते हैं। चाहे कैजुअल कपड़े हों या फॉर्मल लुक, यूजी हर लुक में शानदार लगते हैं।
स्पोर्टी स्वैग में यूजी का कूल पोज (yuzi's cool pose in sporty swag)
इस तस्वीर में यूजी आराम से फर्श पर लेटे हुए और उन्होंने हरे-जैकेट और डेनिम लुक को अपनाया हैं। ऑरेंज और ग्रे चेक फ्लोर, पीछे की दीवार पर बने ब्लैक-सिल्हूट फ्रेम्स के साथ, यह फोटो एक अनोखा वर्ल्ड ऑफ़ इल्यूशन्स वाइब देता है।
ब्लू-स्ट्राइप्ड शर्ट और डेनिम जींस में युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal in a blue-striped shirt and denim jeans)
ब्लू-स्ट्राइप्ड शर्ट और डेनिम जींस में युजवेंद्र चहल का यह लुक सिंपल के साथ एक क्लासी टच भी दे रहा है। यूजी के हाथ का टैटू और उनके चेहरे पर लगे चश्मे उन पर बेहद कूल और स्टाइलिश लग रहे हैं।
ब्लैक ओवरशर्ट और लाइट ब्लू डेनिम का कॉम्बिनेशन (Yuzvendra Chahal in a combination of black overshirt and light blue denim)
ब्लैक ओवरशर्ट और लाइट ब्लू डेनिम का कॉम्बिनेशन उनके स्टाइल को मिनिमल लेकिन क्लासी टच दे रहा है। पैरों में व्हाइट स्नीकर्स और हाथ में फोन के साथ उनका यह लुक कैज़ुअल लुक को दिखा रहा हैं। इस लुक में यूजी बेहद अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहे हैं, उनका फैशन सेंस कमाल का हैं।
सनसेट के मजे लेते हुए यूजी का बीच लुक (yuzi's beach look )
यूजी ने इस फोटो में हल्की स्ट्राइप्ड शर्ट और पिंक शॉर्ट्स पहन रखे हैं जो उनके कैज़ुअल लुक को दिखा रहा हैं। यूजी इस तस्वीर में समुद्र के किनारे खूबसूरत सनसेट के मजे उठा रहे हैं।
बेज ब्लेजर में यूजी का एलिगेंट अंदाज़ (yuzi's elegant look in beige blazer )
बेज स्ट्राइप्ड ब्लेजर में युजवेंद्र चहल का यह पोर्ट्रेट एकदम स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लुक दिखा रहा है। बिना शर्ट के ब्लेजर स्टाइल, सिल्वर चेन और हल्की सी स्माइल उनकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा रही है।
