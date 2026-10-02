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Yuzvendra Chahal Girlfriends List: किसी को बताया दोस्त, किसी के साथ वायरल हुई… किन 5 हसीनाओं से जुड़ा चहल का नाम?

Yuzvendra Chahal Girlfriends List: भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शुक्रवार 2 अक्टूबर 2026 को रेड बॉल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है. क्रिकेट के मैदान पर अपनी स्पिन से पहचान बनाने वाले चहल की निजी जिंदगी भी कई बार सुर्खियों में रही है. उनके नाम को अलग-अलग मौकों पर कुछ अभिनेत्रियों और सोशल मीडिया हस्तियों से जोड़ा गया. ऐसे में चलिए जानें उनकी चर्चित डेटिंग हिस्ट्री के बारे में. 


By: Shristi S | Last Updated: October 2, 2026 6:08:55 PM IST

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तनिष्का कपूर से जुड़ा था युजवेंद्र चहल का नाम

साल 2018 में युजवेंद्र चहल का नाम कन्नड़ अभिनेत्री तनिष्का कपूर के साथ जोड़ा गया था. दोनों के साथ नजर आने के बाद रिश्ते की चर्चा शुरू हुई थी. हालांकि, चहल ने इन खबरों को खारिज करते हुए तनिष्का को अपनी अच्छी दोस्त बताया था.

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चहल की जिंदगी में सबसे चर्चित रिश्ता धनश्री वर्मा के साथ रहा. दोनों ने 2020 में सगाई की और 22 दिसंबर 2020 को शादी कर ली. दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा में रहते थे. हालांकि बाद में दोनों के रिश्ते में दूरी आई और मार्च 2025 में उनका तलाक हो गया.

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धनश्री से तलाक के बाद चहल का नाम RJ महवश के साथ जोड़ा गया. दोनों को कई मौकों पर साथ देखे जाने के बाद डेटिंग की अकटलें तेज हुईं. हालांकि जनवरी 2026 में चहल ने इन चर्चाओं को खारिज करते हुए महवश को अपनी दोस्त बताया और खुद को सिंगल बताया था.

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2026 में चहल का नाम टीवी एंकर शेफाली बग्गा के साथ भी जोड़ा गया. दोनों के साथ नजर आने के बाद सोशल मीडिया पर रिश्ते की चर्चाएं होने लगीं. हालांकि सामने आई जानकारी के मुताबिक दोनों का साथ दिखना एक विज्ञापन शूट से जुड़ा था. इसे चहल के किसी कन्फर्म रिश्ते के तौर पर नहीं बताया गया.

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2026 में एक्ट्रेस तानिया चटर्जी ने चहल से कथित इंस्टाग्राम DM को लेकर एक वीडियो साझा किया था. इसके बाद दोनों के नाम की चर्चा सोशल मीडिया पर हुई. हालांकि, इसे चहल की confirmed relationship history नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस रिश्ते की उनकी ओर से आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई.

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अब युजवेंद्र चहल ने रेड-बॉल क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया है. अपने लंबे क्रिकेट करियर में उन्होंने सफेद गेंद वाले क्रिकेट में खास पहचान बनाई. मैदान से जुड़ी इस नई खबर के बीच उनकी निजी जिंदगी से जुड़े पुराने किस्से भी एक बार फिर चर्चा में है.

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