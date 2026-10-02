Yuzvendra Chahal Girlfriends List: किसी को बताया दोस्त, किसी के साथ वायरल हुई… किन 5 हसीनाओं से जुड़ा चहल का नाम?

Yuzvendra Chahal Girlfriends List: भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने शुक्रवार 2 अक्टूबर 2026 को रेड बॉल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है. क्रिकेट के मैदान पर अपनी स्पिन से पहचान बनाने वाले चहल की निजी जिंदगी भी कई बार सुर्खियों में रही है. उनके नाम को अलग-अलग मौकों पर कुछ अभिनेत्रियों और सोशल मीडिया हस्तियों से जोड़ा गया. ऐसे में चलिए जानें उनकी चर्चित डेटिंग हिस्ट्री के बारे में.