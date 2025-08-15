Yuzvendra Chahal की दर्दभरी जर्नी के बारे मे जानकर,आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल अपनी स्मार्ट बॉलिंग और शांत स्वभाव के लिए मशहूर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले वह एक सफल चेस प्लेयर रह चुके थे, जिसने उनकी सोच और गेम रीडिंग स्किल को और निखारा। 2016 में उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया और देखते ही देखते टीम के अहम सदस्य बन गए। उनकी खासियत है कि वह मुश्किल समय में भी बल्लेबाज को पढ़कर विकेट निकाल लेते हैं। आईपीएल में भी उन्होंने कई मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाई है।