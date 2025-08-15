  • Home>
Yuzvendra Chahal की दर्दभरी जर्नी के बारे मे जानकर,आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल अपनी स्मार्ट बॉलिंग और शांत स्वभाव के लिए मशहूर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले वह एक सफल चेस प्लेयर रह चुके थे, जिसने उनकी सोच और गेम रीडिंग स्किल को और निखारा। 2016 में उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया और देखते ही देखते टीम के अहम सदस्य बन गए। उनकी खासियत है कि वह मुश्किल समय में भी बल्लेबाज को पढ़कर विकेट निकाल लेते हैं। आईपीएल में भी उन्होंने कई मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाई है। 

August 15, 2025
2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में युजवेंद्र चहल ने सिर्फ 22 रन देकर 6 विकेट झटके। यह प्रदर्शन विदेशी पिच पर किसी भी भारतीय स्पिनर के लिए अद्भुत था। उनकी बॉलिंग इतनी घातक थी कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि गेंद घूमेगी या सीधी जाएगी। यह चहल के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्हें “मिस्ट्री स्पिनर” का टैग मिला। इस मैच में उन्होंने अपनी कंट्रोल, वेरिएशन और गेम पढ़ने की क्षमता से सभी का दिल जीत लिया।

2017 में इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलुरु में खेले गए टी20 मैच में चहल ने 25 रन देकर 6 विकेट चटकाए। इस मैच में उन्होंने अपनी गुगली और लेग ब्रेक का शानदार इस्तेमाल किया। खास बात यह थी कि उन्होंने 4 ओवर के भीतर इंग्लैंड की पूरी मिडिल और लोअर ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। भारत ने यह मैच बड़े अंतर से जीता और चहल ‘मैन ऑफ द मैच’ बने।

2019 में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलते हुए चहल ने हैट्रिक ली। उन्होंने लगातार तीन गेंदों पर तीन अलग-अलग बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। यह पल उनके लिए बेहद खास था क्योंकि हैट्रिक लेना हर गेंदबाज का सपना होता है। उनकी प्लानिंग और एक-एक गेंद पर ध्यान ने इस कारनामे को संभव बनाया।

युजवेंद्र चहल का क्रिकेट करियर भी इसलिए खास है क्योंकि वह एक समय में भारत के लिए जूनियर चेस चैंपियन रह चुके थे। चेस खेलने से उन्हें स्ट्रेटजी बनाने और बल्लेबाज की सोच समझने की क्षमता मिली। जब वह गेंदबाजी करते हैं, तो उनके चेहरे की शांति और चालाकी बिल्कुल चेस मास्टर जैसी होती है। यह बैकग्राउंड उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाता है और मैदान पर उनके फैसलों में यह कला साफ दिखाई देती है।

ऑस्ट्रेलिया में निर्णायक स्पेल

2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले गए वनडे में चहल ने 42 रन देकर 6 विकेट झटके। यह विदेशी सरजमीं पर उनका दूसरा 6 विकेट हॉल था। उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। इस मैच के बाद चहल को विदेशी दौरों पर भारत का सबसे भरोसेमंद स्पिनर माना जाने लगा।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए खेलते हुए चहल कई बार टीम को मुश्किल हालात से निकाल चुके हैं। उनके बेंगलुरु के छोटे ग्राउंड पर भी कंट्रोल से बॉलिंग करना उनकी सबसे बड़ी खासियत रही है। आईपीएल 2021 और उससे पहले कई सीज़न में वह टीम के टॉप विकेट टेकर रहे।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

