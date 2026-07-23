कभी साथी ने लेनी चाही जान, बाद में बीबी ने भी दिया तलाक… जानें अब कहां है टीम इंडिया का ये स्टार
Yuzvendra Chahal Birthday: भारत के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल आज यानी 23 जुलाई को अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं. युजवेंद्र चहल एक समय पर भारत के मुख्य स्पिनर थे, लेकिन आज दूर-दूर तक भारतीय टीम से आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं. पिछले कुछ सालों में युजवेंद्र चहल की जिंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए हैं, जिसके चलते एक बार वह डिप्रेशन में भी चले गए थे. ऐसे में आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको चहल की निजी जिंदगी के कुछ चर्चित किस्से बताने जा रहे हैं.
कहां के रहने वाले हैं चहल?
भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल हरियाणा के रहने वाले हैं. उनका जन्म 24 जुलाई 1990 को हुआ था. उन्होंने साल 2016 में भारत के लिए वनडे और टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया. वह अपनी जादुई लेग स्पिन के लिए जाने जाते हैं.
साथी ने की थी मारने की कोशिश!
युजवेंद्र चहल अपने करियर के शुरुआती दिनों में बड़े दर्दनाक पल से गुजरे. चहल ने एक इंटरव्यू में बताया कि साल 2013 में जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें पहली बार खरीदा. उस समय नशे में धुत साथी खिलाड़ी ने उन्हें 15वीं मंजिल की बालकनी से लटका दिया था. गनीमत रही कि दूसरे लोगों ने मौके पर पहुंचकर उनकी जान बचाई.
क्रिकेट की दुनिया में कमाया नाम
IPL में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद युजवेंद्र चहल को भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला. उन्होंने कई सालों तक भारत के लिए मुख्य स्पिनर के तौर पर खेला और टीम की कामयाबी में अहम भूमिका निभाई.
साल 2020 में रचाई शादी
युजवेंद्र चहल ने साल 2020 में यूट्यूबर और डांसर धनश्री वर्मा से शादी रचाई. शुरुआत में उन दोनों की जोड़ी काफी वायरल हुई, लेकिन फिर उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई.
5 साल बाद हुआ तलाक
चहल और धनश्री के बीच तनाव बढ़ता गया. इसके चलते आखिरकार मार्च 2025 में उन दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया. फिलहाल वे दोनों एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हो गए हैं.
सरकारी अफसर हैं युजवेंद्र चहल
36 साल के युजवेंद्र चहल सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि सरकारी अफसर भी हैं. वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भी काम कर रहे हैं. वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर होने की वजह से चहल को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.
अभी कहां हैं युजवेंद्र चहल?
युजवेंद्र चहल को लंबे समय से भारतीय टीम में मौका नहीं मिल रहा है. इसकी वजह से उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप खेलने का फैसला किया है. वह इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट के 2026 सीजन के दूसरे हाफ के लिए नॉर्थम्पटनशर काउंटी क्रिकेट क्लब से जुड़े हैं.
चहल का करियर
युजवेंद्र चहल ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 80 मैच खेले हैं, जिसमें 96 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, वनडे क्रिकेट में चहल के नाम 72 मैचों में 72 विकेट दर्ज हैं. इसके अलावा IPL में चहल ने 188 मैचों में 233 विकेट चटकाए हैं.