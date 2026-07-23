कभी साथी ने लेनी चाही जान, बाद में बीबी ने भी दिया तलाक… जानें अब कहां है टीम इंडिया का ये स्टार

Yuzvendra Chahal Birthday: भारत के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल आज यानी 23 जुलाई को अपना 36वां जन्मदिन मना रहे हैं. युजवेंद्र चहल एक समय पर भारत के मुख्य स्पिनर थे, लेकिन आज दूर-दूर तक भारतीय टीम से आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं. पिछले कुछ सालों में युजवेंद्र चहल की जिंदगी में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए हैं, जिसके चलते एक बार वह डिप्रेशन में भी चले गए थे. ऐसे में आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको चहल की निजी जिंदगी के कुछ चर्चित किस्से बताने जा रहे हैं.