चहल का रॉयल कार कलेक्शन और भी दमदार: BMW Z4 हुई शामिल, जानें स्पेसिफिकेशन और कलर ऑप्शन्स

Power & Performance

BMW Z4 M40i में 3.0-लीटर इनलाइन सिक्स-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो लगभग 335–340 hp पावर और 500 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इसकी मदद से यह कार लगभग 4.5 सेकंड में 0–100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 km/h (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है.