  • चहल का रॉयल कार कलेक्शन और भी दमदार: BMW Z4 हुई शामिल, जानें स्पेसिफिकेशन और कलर ऑप्शन्स

चहल का रॉयल कार कलेक्शन और भी दमदार: BMW Z4 हुई शामिल, जानें स्पेसिफिकेशन और कलर ऑप्शन्स

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने अपनी ज़िंदगी में एक खास मुकाम हासिल किया, जब वह एक नई लग्ज़री कार घर लाए और इस पल को अपने माता-पिता के साथ सेलिब्रेट किया.


By: Anshika thakur | Last Updated: December 25, 2025 11:58:57 AM IST

Yuzvendra Chahal
1/7

New Luxury Car Addition

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने अपने लग्जरी गाड़ियों के कलेक्शन में एक BMW Z4 कन्वर्टिबल स्पोर्ट्स कार शामिल की है.

BMW Z4 M40i
2/7

Model & Variant

उसने जो कार खरीदी है, वह BMW Z4 M40i है, जो एक हाई-परफॉर्मेंस रोडस्टर वेरिएंट है और अपने स्पोर्टी लुक के लिए जानी जाती है.

BMW Z4 M40i
3/7

Price Approximation

भारत में Z4 M40i की एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹87.9 लाख से शुरू होती है, हालांकि शहर के हिसाब से ऑन-रोड कीमत (टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सहित) ₹1 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है.

BMW Z4 M40i
4/7

Power & Performance

BMW Z4 M40i में 3.0-लीटर इनलाइन सिक्स-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो लगभग 335–340 hp पावर और 500 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इसकी मदद से यह कार लगभग 4.5 सेकंड में 0–100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 km/h (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है.

BMW Z4 M40i
5/7

Features & Design

Z4 में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सॉफ्ट-टॉप कन्वर्टिबल रूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, प्रीमियम साउंड सिस्टम, एडैप्टिव LED लाइट्स और एडवांस्ड ड्राइविंग टेक जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.

Yuzvendra Chahal
6/7

Special Moment with Family

चहल ने कार की डिलीवरी के समय की तस्वीरें और पल अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए, खासकर अपने माता-पिता के साथ पोज़ देते हुए, और इस खास मौके पर उनकी मौजूदगी को "असली लग्ज़री" बताया.

BMW Z4 M40i
7/7

Luxury Car Enthusiast

इस खरीदारी से चहल के पहले से ही शानदार लग्जरी गाड़ियों के कलेक्शन में और इजाफा हुआ है, जिसमें लेम्बोर्गिनी, रोल्स-रॉयस, पोर्श और मर्सिडीज-बेंज जैसे हाई-एंड ब्रांड की कारें शामिल हैं.

