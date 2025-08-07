Yuzvendra और Dhanashree की जोड़ी थी शानदार, अब बनकर रह गयी कहानी। देखें कपल की कुछ खूबसूरत फोटोज !

  • Home>
  Yuzvendra और Dhanashree की जोड़ी थी शानदार, अब बनकर रह गयी कहानी। देखें कपल की कुछ खूबसूरत फोटोज !

Yuzvendra और Dhanashree की जोड़ी थी शानदार, अब बनकर रह गयी कहानी। देखें कपल की कुछ खूबसूरत फोटोज !

युजवेंद्र चहल इंडियन क्रिकेट टीम के एक बेहतरीन खिलाडी हैं, वो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं  इस बात का कोई भी कारण हो सकता हैं या तो उनकी ट्रेंडिंग रील या उनके कपड़ो पर लिखा हुआ टेक्स्ट। युजवेंद्र चहल ने  धनश्री वर्मा से शादी की थी शुरआत के समय में दोनों बेहद खूबसुरत कपल लगा करते थे, लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था की वो तलाक ले लेंगे। आप भी उनकी के कुछ खुबसुरत तस्वीरें देखें।  

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 7, 2025 10:35:18 IST
Yuzvendra और Dhanashree की जोड़ी थी शानदार, अब बनकर रह गयी कहानी। देखें कपल की कुछ खूबसूरत फोटोज !
1/7

खूबसूरत जर्नी की थी शुरुआत

इस फोटो में युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा अपनी शादी के खास दिन पर एक-दूसरे को प्यार से देखते हुए नजर आ रहे हैं। यह फोटो उनकी शादी के दिन का हैं।

1/7

खूबसूरत जर्नी की थी शुरुआत
2/7

यूजी और धनश्री का क्यूट मोमेंट

इस फोटो में युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा बेहद कूल नजर आ रहे हैं। धनश्री का पेस्टल कलर का लहंगा और यूजी की हल्की रंग की शेरवानी दोनों पर खूब जच रही है। दोनों की केमिस्ट्री फोटो को और भी खास बना रही है।

2/7

यूजी और धनश्री का क्यूट मोमेंट
3/7

यूजी और धनश्री का सिंपल मगर स्टाइलिश अंदाज

इस फोटो में युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा एकदम कैज़ुअल मूड में नजर आ रहे हैं। धनश्री की क्यूट स्माइल और यूजी का कूल लुक तस्वीर को और भी अट्रैक्टिव बना रहा हैं।

3/7

यूजी और धनश्री का सिंपल मगर स्टाइलिश अंदाज
4/7

खूबसूरत लम्हा

इस तस्वीर में युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा एक खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रहे हैं। दोनों की स्माइल और साथ बैठने का तरीका दिल को छू जाता है।

4/7

खूबसूरत लम्हा
5/7

दोनों के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान

इस तस्वीर में युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का मॉडर्न लुक बहुत ही कूल लग रहा है। धनश्री इस तस्वीर में खुल कर हस्ती हुई नजर आ रही हैं, दोनों का बॉन्ड और कैमिस्ट्री दिल लोगो का दिल जीत लेती थी ।

5/7

दोनों के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान
6/7

रात की रौशनी में प्यार की चमक

इस फोटो में युजी चहल और धनश्री वर्मा एकदम ड्रीमी लग रहे हैं। बैकग्राउंड में खूबसूरत व्यू और सामने इन दोनों के क्यूट फोटो सभी का दिल जित रही थी। किसी को भी नहीं पता था की इतनी खूबसूरत और क्यूट जोड़ी तलाक ले लेगी।

6/7

रात की रौशनी में प्यार की चमक
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

7/7

Disclaimer

Group Websites
Yuzvendra और Dhanashree की जोड़ी थी शानदार, अब बनकर रह गयी कहानी। देखें कपल की कुछ खूबसूरत फोटोज ! - Photo Gallery
Yuzvendra और Dhanashree की जोड़ी थी शानदार, अब बनकर रह गयी कहानी। देखें कपल की कुछ खूबसूरत फोटोज ! - Photo Gallery
Yuzvendra और Dhanashree की जोड़ी थी शानदार, अब बनकर रह गयी कहानी। देखें कपल की कुछ खूबसूरत फोटोज ! - Photo Gallery
