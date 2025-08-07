Yuzvendra और Dhanashree की जोड़ी थी शानदार, अब बनकर रह गयी कहानी। देखें कपल की कुछ खूबसूरत फोटोज !

युजवेंद्र चहल इंडियन क्रिकेट टीम के एक बेहतरीन खिलाडी हैं, वो अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं इस बात का कोई भी कारण हो सकता हैं या तो उनकी ट्रेंडिंग रील या उनके कपड़ो पर लिखा हुआ टेक्स्ट। युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से शादी की थी शुरआत के समय में दोनों बेहद खूबसुरत कपल लगा करते थे, लेकिन इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था की वो तलाक ले लेंगे। आप भी उनकी के कुछ खुबसुरत तस्वीरें देखें।