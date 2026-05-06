टीम इंडिया के लिए खेल चुके वो क्रिकेटर्स, जिन्होंने बेटिंग एप्स का प्रमोशन किया, 1 के घर तो ED पहुंची

Cricketers Who Promote Betting Apps: भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई क्रिकेटर्स रहे हैं जिन्होंने बेटिंग एप्स को प्रमोट किया है. उन्हें इस एप्स को प्रमोट करने के लिए ढेर सारे पैसे मिलते हैं और इसलिए वह ऐसे एप्स का प्रमोशन करने लग जाते हैं. भारतीय क्रिकेट के कई क्रिकेटर बेटिंग से जुड़े और फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रचार को लेकर जांच और विवादों में घिर गए थे.