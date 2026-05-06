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टीम इंडिया के लिए खेल चुके वो क्रिकेटर्स, जिन्होंने बेटिंग एप्स का प्रमोशन किया, 1 के घर तो ED पहुंची

Cricketers Who Promote Betting Apps: भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई क्रिकेटर्स रहे हैं जिन्होंने बेटिंग एप्स को प्रमोट किया है. उन्हें इस एप्स को प्रमोट करने के लिए ढेर सारे पैसे मिलते हैं और इसलिए वह ऐसे एप्स का प्रमोशन करने लग जाते हैं. भारतीय क्रिकेट के कई क्रिकेटर बेटिंग से जुड़े और फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रचार को लेकर जांच और विवादों में घिर गए थे.


By: Satyam Senger | Published: May 6, 2026 1:49:13 PM IST

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बेटिंग एप्स का प्रमोशन करने वाले क्रिकेटर्स. - Photo Gallery
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कई क्रिकेटर्स रहे हैं शामिल

भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई क्रिकेटर्स रहे हैं जिन्होंने बेटिंग एप्स को प्रमोट किया है. उन्हें इस एप्स को प्रमोट करने के लिए ढेर सारे पैसे मिलते हैं और इसलिए वह ऐसे एप्स का प्रमोशन करने लग जाते हैं. भारतीय क्रिकेट के कई क्रिकेटर बेटिंग से जुड़े और फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रचार को लेकर जांच और विवादों में घिर गए थे.

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युवराज सिंह

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह उन बड़े नामों में शामिल हैं जिनसे 1xBat नाम के एक बेटिंग प्रमोशन एप के लिए प्रचार किया था. उन्हें इस बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet का सरोगेट ब्रांड माना जाता था. हालांकि, अब उनका नाम इनमें नहीं जुड़ा है.

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हरभजन सिंह से ईडी ने की थी पूछताछ

पूर्व स्पिनर हरभजन से भी इसी मामले में पूछताछ की गई थी. उन्होंने ने भी 1xBat नाम के एक बेटिंग एप का प्रमोशन किया था. इसके बाद ईडी ने उनसे पूछताछ भी की थी. हालांकि, अब वह इन सभी से दूर हैं.

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धवन और रैना का भी नाम सामने आया

पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना और पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का नाम भी इन प्लेटफॉर्म्स के प्रचार से जुड़ी रिपोर्ट्स में सामने आया है. लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला.

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धोनी, हार्दिक भी

वहीं दूसरी ओर, कई मौजूदा और पूर्व भारतीय क्रिकेटर फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापनों में भी नजर आते थे, ड्रीम 11 जैसे एप्स का पूर्व कप्तान धोनी, हार्दिक पांड्या और पंत समेत कई क्रिकेटर्स ने एड किया है. इस एप्स के जरिए भी लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है.

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गांगुली और गंभीर भी लिस्ट में

पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली भी फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़े रहे हैं, जबकि पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के कोच को रीयल के प्रचार को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी थी.

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