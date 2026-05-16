3 साल बाद पहली डेट, एक्ट्रेस को मनाने के लिए किए बहाए पसीने, क्रिकेटर की मजेदार लव स्टोरी

Yuvraj Singh and Hazel Keech Love Story: क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियों को लव स्टोरी अक्सर काफी रोमांचक होती है. खासकर भारतीय खिलाड़ियों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी की तरह होती है. कुछ इसी तरह पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह की लव स्टोरी है. भारत को 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह क्रिकेट के मैदान पर गेंद और बल्ले दोनों से तबाही मचाते थे. क्रिकेट के मैदान पर युवराज सिंह ने फैंस को कई रोमांचक पल दिए हैं. हालांकि मैदान से बाहर उनकी लव स्टोरी भी काफी रोमांचक रही है. युवराज सिंह ने ब्रिटिश मॉडल और एक्ट्रेस हेजल कीच से शादी रचाई है. पढ़ें युवराज सिंह की पूरी लव स्टोरी…