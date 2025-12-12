भारत में बढ़ेंगे YouTube ऐड रेट, क्रिएटर्स की कमाई और व्यूअर्स के अनुभव पर क्या पड़ेगा असर?

YouTube अपने मोनेटाइज़ेशन नियमों को और सख्त कर देगा. जिन चैनलों पर बार-बार, कम मेहनत वाले या बड़े पैमाने पर बनाए गए वीडियो होंगे, वे अपने मोनेटाइज़ेशन अधिकार खो सकते हैं. YouTube पार्टनर प्रोग्राम (YPP) के लिए एलिजिबल बने रहने के लिए, कंटेंट अब ओरिजिनल, काम का होना चाहिए और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए.