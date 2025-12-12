  • Home>
  • भारत में बढ़ेंगे YouTube ऐड रेट, क्रिएटर्स की कमाई और व्यूअर्स के अनुभव पर क्या पड़ेगा असर?

YouTube अपने मोनेटाइज़ेशन नियमों को और सख्त कर देगा. जिन चैनलों पर बार-बार, कम मेहनत वाले या बड़े पैमाने पर बनाए गए वीडियो होंगे, वे अपने मोनेटाइज़ेशन अधिकार खो सकते हैं. YouTube पार्टनर प्रोग्राम (YPP) के लिए एलिजिबल बने रहने के लिए, कंटेंट अब ओरिजिनल, काम का होना चाहिए और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए.


By: Hasnain Alam | Last Updated: December 12, 2025 2:39:37 PM IST

YouTube के सख्त मॉनेटाइज़ेशन नियम (2025)

YouTube एलिजिबिलिटी की शर्तों को और सख्त कर देगा जिन चैनलों पर बार-बार या कम इंटेंसिटी वाला कंटेंट होगा, वे पैसे कमाने की अपनी काबिलियत खो सकते हैं. YouTube पार्टनर प्रोग्राम (YPP) में बने रहने के लिए कंटेंट ओरिजिनल और काम का होना चाहिए.

भारत में हर 1,000 व्यू पर कमाई

भारत में, YouTube आमतौर पर हर 1,000 व्यू के लिए लगभग ₹50 से ₹200 देता है, लेकिन असल रकम नीश, ऑडियंस और ऐड फ़ॉर्मेट पर निर्भर करती है.

CPM और RPM का असर

CPM (कॉस्ट पर मिल) = एडवरटाइज़र हर 1,000 ऐड इंप्रेशन पर कितना पेमेंट करते हैं.

RPM (रेवेन्यू पर मिल) = YouTube के अपना हिस्सा लेने के बाद क्रिएटर असल में हर 1,000 व्यू पर कितना कमाते हैं.

ये मेट्रिक्स कंटेंट की क्वालिटी, ऑडियंस की लोकेशन और एंगेजमेंट के आधार पर अलग-अलग होते हैं.

ये मेट्रिक्स कंटेंट की क्वालिटी

ये मेट्रिक्स कंटेंट की क्वालिटी, ऑडियंस की लोकेशन और एंगेजमेंट के आधार पर अलग-अलग होते हैं. भारत में, शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट (YouTube Shorts) से लंबे वीडियो के मुकाबले कम ऐड रेवेन्यू मिलता है (अक्सर हर 1,000 व्यू पर बहुत कम), जिससे लॉन्ग-फॉर्म कंटेंट ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है.

कमाई शुरू करने में लगने वाला समय

नए चैनलों को कमाई शुरू करने में आमतौर पर 6–12 महीने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पहले YPP की ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं पिछले साल कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 पब्लिक वॉच घंटे.

कमाई के उदाहरण

अगर किसी वीडियो को 1 मिलियन व्यू मिलते हैं, तो भारत में कमाई ₹50,000 से ₹200,000 तक हो सकती है, जो CPM और कुल मोनेटाइज़्ड व्यू पर निर्भर करता है.

इनकम के दूसरे सोर्स

ऐड रेवेन्यू के अलावा, क्रिएटर अक्सर ब्रांड डील, चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट, मर्चेंडाइज़, एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरे सोर्स से भी कमाते हैं — जिससे सिर्फ़ AdSense के अलावा कुल इनकम बढ़ाने में मदद मिलती है.

