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Young Bollywood Star Daughters: कम उम्र में ही बनीं इंटरनेट सेंसेशन, देखिए बॉलीवुड स्टार्स की खूबसूरत बेटियों की तस्वीरें

Young Bollywood Star Daughters: बॉलीवुड में स्टार किड्स हमेशा से लोगों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं. बड़े सितारों के बच्चे जब भी किसी पार्टी, इवेंट या सोशल मीडिया पर नजर आते हैं, तो उनकी तस्वीरें और खबरें तुरंत सुर्खियों में आ जाती हैं. शनाया कपूर, सुहाना खान, सारा अली खान, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और कृष्णा श्रॉफ जैसे स्टार किड्स भी अपने ग्लैमरस अंदाज और बॉलीवुड कनेक्शन की वजह से लगातार लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं. किसी का बॉलीवुड डेब्यू चर्चा में है, तो कोई अपने फैशन और सोशल मीडिया पोस्ट्स से सुर्खियां बटोर रहा है. आइए जानते हैं इन स्टार किड्स के बारे में, जो अपने स्टार माता-पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं.


By: Heena Khan | Last Updated: August 12, 2026 11:37:18 AM IST

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शनाया कपूर

शनाया कपूर, संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी हैं. उन्हें अक्सर अपने माता-पिता के साथ बड़ी बॉलीवुड पार्टियों में देखा जाता है. सुहाना खान, अनन्या पांडे और शनाया कपूर पक्की सहेलियाँ हैं और पैपराज़ी की पसंदीदा भी हैं.

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सारा अली खान

सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान, सुशांत सिंह राजपूत के साथ 'केदारनाथ' फ़िल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. यह फ़िल्म क्रिसमस 2018 में रिलीज़ होगी.

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सुहाना खान

शाहरुख खान की बेटी सुहाना हाल ही में अपने माता-पिता के साथ कई पार्टियों में नज़र आई हैं. ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से दूर रहने के बावजूद, यह स्टार किड सोशल मीडिया पर भी काफ़ी मशहूर है. सुहाना खान के फ़ैन क्लब्स की शेयर की गई तस्वीरें ऑनलाइन तेज़ी से वायरल हो जाती हैं. अब, ताज़ा खबरों की मानें तो सुहाना को मुंबई में एक मशहूर ऑडिशन लोकेशन पर देखा गया, जिससे उनके बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी करने की अफ़वाहें तेज़ हो गई हैं.

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जाह्नवी कपूर

श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर, करण जौहर की फ़िल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. कहा जा रहा है कि यह फ़िल्म मराठी ब्लॉकबस्टर 'सैराट' का अडैप्टेशन है. इस फ़िल्म में उनके साथ ईशान खट्टर हैं.

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खुशी कपूर

श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर ने हाल ही में अपना 17वां जन्मदिन मनाया. खुशी अक्सर अपनी माँ और बहन जाह्नवी के साथ पार्टियों और फ़ंक्शन्स में जाती हैं. वे तीनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना?

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कृष्णा श्रॉफ

जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ ने अपनी हॉट तस्वीरें पोस्ट करके इंस्टाग्राम पर धूम मचा दी है. 2015 में, कृष्णा श्रॉफ की टॉपलेस तस्वीरें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो गई थीं. कृष्णा ने उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और कन्फ़र्म किया था कि वे मॉर्फ़्ड नहीं थीं. क्या कृष्णा श्रॉफ भी अपने पिता जैकी श्रॉफ और भाई टाइगर श्रॉफ की तरह बॉलीवुड में कदम रखेंगी? इस डीवा ने पहले कहा है कि उन्हें एक्टिंग से ज़्यादा डायरेक्शन में दिलचस्पी है.

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