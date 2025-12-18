ऐश्वर्या राय की हमशक्ल लगता हैं स्नेहा उल्लाल, जानें अब किस तरह काट रहीं अपनी जिंदगी; सलमान संग की थी करियर की शुरुआत
Sneha Ullal Lookalike Aishwarya Rai: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ कई हसिनाओं ने अपने करियर की शुरुआत की है. इनमें से कई आज बॉलीवुड की काबिल और कामयाब एक्ट्रेस बन चुकी हैं. वहीं कुछ एक्ट्रेस सलमान के साथ डेब्यू करके कामयाबी हासिल नहीं कर पाईं. इस लिस्ट में स्नेहा उल्लाल का नाम भी शामिल है. स्नेहा ने बॉलीवुड में 20 साल पहले कदम रखा था. हालांकि, एक्टिंग करियर में कुछ खास कमाल नहीं दिखाया. स्नेहा की शक्ल ऐश्वर्या राय से खूब मिलती है.
36वां जन्मदिन मना रहीं स्नेहा उल्लाल
18 दिसंबर को एक्ट्रेस स्नेहा का 36वां जन्मदिन है, जिन्होंने 2005 में सलमान खान के साथ अपनी पहली फिल्म लकी: नो टाइम फॉर लव से फेम हासिल किया था. स्नेहा ने बॉलीवुड में 20 साल पहले कदम रखा था. हालांकि, एक्टिंग करियर में कुछ खास कमाल नहीं दिखाया.
ऐश्वर्या राय बच्चन से मिलती है शक्ल
स्नेहा का फिल्म इंडस्ट्री में आना असामान्य था, क्योंकि वह ऐश्वर्या राय बच्चन से मिलती-जुलती शक्ल के कारण मशहूर हुईं. एक्ट्रेस को अक्सर ऐश्वर्या राय की हमशक्ल कहा जाता था और वह मीडिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई थीं.
अर्पिता खान के कारण हुई थी सलमान से दोस्ती
स्नेहा उलाल का सलमान खान से कनेक्शन सलमान की बहन अर्पिता खान से उनकी दोस्ती की वजह से है. सलमान ने स्नेहा और ऐश्वर्या के बीच अजीब समानताएं देखकर उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च करने का फैसला किया.
ऐश्वर्या की हमशक्ल स्नेहा
स्नेहा को पहली फिल्म को न सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए, बल्कि ऐश्वर्या राय से लगातार तुलना के लिए भी ध्यान मिला. यह समानता, खासकर उनकी नीली आंखों और चेहरे के कारम ऐश्वर्या की हमशक्ल का नाम मिला.
प्रमोशनल कैंपेन के कारण हुई ज्यादा तुलना
हालांकि इन तुलनाओं से सीधे तौर पर उनके करियर को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिली, लेकिन इनसे उन्हें काफी शोहरत और पॉपुलैरिटी जरूर मिली. एक इंटरव्यू में स्नेहा उलाल ने कहा कि फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन ने जानबूझकर उन्हें ऐश्वर्या राय जैसा दिखाने की कोशिश की.
साउथ फिल्मों में भी किया काम
इसके बाद उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में कदम रखा और तेलुगु फिल्म उल्लासमगा उत्साहमगा से डेब्यू किया, जो एक बड़ी हिट साबित हुई. अपनी दूसरी तेलुगु फिल्म, नेनु मीकू तेलुसा में, उन्होंने मनोज मांचू और रिया सेन के साथ काम किया.
इंग्लिश फिल्म में भी कर चुकी हैं काम
साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अलावा, स्नेहा उलाल ने गांधी पार्क नाम की एक इंग्लिश फिल्म सहित अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया. उन्होंने मोस्ट वेलकम से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई. उनकी सबसे हालिया फिल्म लोकतंत्र थी, जो 2022 में रिलीज हुई थी.