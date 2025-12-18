ऐश्वर्या राय की हमशक्ल लगता हैं स्नेहा उल्लाल, जानें अब किस तरह काट रहीं अपनी जिंदगी; सलमान संग की थी करियर की शुरुआत

Sneha Ullal Lookalike Aishwarya Rai: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ कई हसिनाओं ने अपने करियर की शुरुआत की है. इनमें से कई आज बॉलीवुड की काबिल और कामयाब एक्ट्रेस बन चुकी हैं. वहीं कुछ एक्ट्रेस सलमान के साथ डेब्यू करके कामयाबी हासिल नहीं कर पाईं. इस लिस्ट में स्नेहा उल्लाल का नाम भी शामिल है. स्नेहा ने बॉलीवुड में 20 साल पहले कदम रखा था. हालांकि, एक्टिंग करियर में कुछ खास कमाल नहीं दिखाया. स्नेहा की शक्ल ऐश्वर्या राय से खूब मिलती है.