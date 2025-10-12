बिहार के इन फेमस फूड्स को देखकर आप भी कह उठेंगे — ये तो कमाल है! - Photo Gallery
बिहार न केवल अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए फेमस है, बल्कि यहां का खाना भी लोगों के दिलों पर राज करता है. यहाँ के व्यंजन स्वाद, सुगंध और देसी मसालों के अनोखे मेल से बने होते हैं, चाहे लिट्टी-चोखा की खुशबू हो या ठेकुआ की मिठास, बिहार का हर पकवान अपने आप में खास पहचान रखता है.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 12, 2025 6:07:39 AM IST

1/9

लिट्टी-चोखा – बिहार की शान

लिट्टी-चोखा बिहार की पहचान है, सत्तू से भरी लिट्टी को आग पर सेंका जाता है और बैंगन-टमाटर के चोखे के साथ खाया जाता है.

2/9

ठेकुआ

त्योहारों की जान ठेकुआ, आटे, गुड़ और घी से तैयार होता है. यह कुरकुरा मीठा स्नैक बिहार के हर घर में छठ पूजा पर जरूर बनता है.

3/9

खिचड़ी

बिहार की खिचड़ी सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि परंपरा है. अरहर दाल, चावल और देसी घी से बनी यह खिचड़ी दही और अचार के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है.

4/9

चुड़ा- दही

यह बिहार का सबसे ईजी और पौष्टिक नाश्ता है. ठंडे दूध या दही में चूड़ा (पोहा) डालकर खाया जाता है, गर्मियों में यह शरीर को ठंडक और फ्रेशनस देता है.

5/9

सत्तू पराठा

सत्तू पराठा बिहार के लोगों की फेवरेट डिश है,प्याज, मसाला और नींबू के साथ सत्तू का भरावन इसे खास बनाता है.

6/9

मालपुआ

घी में तली और चीनी की चाशनी में भीगी मालपुआ हर फेस्टिवल को मीठा बना देती है, ऊपर से मलाई या रबड़ी डाल दी जाए, तो इसका स्वाद और दोगुना हो जाता है.

7/9

दाल-पीठी

आटे की छोटी-छोटी पीठियां दाल में पकाई जाती हैं, जिससे बनती है ये पौष्टिक डिश. यह बिहार की दादी-नानी की रेसिपी है, जो आज भी घरों में पसंद की जाती है.

8/9

बालूशाही

कुरकुरी और मीठी बालूशाही बिहार की खास मिठाइयों में से एक है, घी में तली और शक्कर की चाशनी में डूबी ये मिठाई हर त्यौहार और शादी में जरूर शामिल होती है.

9/9

