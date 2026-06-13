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घर में जरूर लगाएं ये 6 औषधीय पौधे! इम्युनिटी बढ़ाने और छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज में आएंगे काम

आजकल हर कोई घर की बालकनी में या किचन गार्डन में कोई न कोई पौधा जरूर लगाता है. वैसे तो ज्यादातर पौधों में औषधीय गन पाए जाते हैं, लेकिन सबके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी नहीं होती. लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके औषधीय गुणों के बारे में लगभग सभी को जानकारी होती है और छोटी-बड़ी बीमारियों में वो काम आते हैं. यहां ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताया गया है, जो औषधीय रूप से लाभदायक होने के साथ ही घर पर उगाने में भी आसान हैं. 


By: Shivangi Shukla | Published: June 13, 2026 4:17:54 PM IST

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तुलसी - Photo Gallery
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तुलसी

तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा और संस्कृति की पहचान भी है. ये तो सभी जानते हैं कि सर्दी-जुकाम, गले में खराश या हल्का बुखार होने पर तुलसी के पत्तों की चाय या काढ़ा तुरंत आराम देता है. तुलसी के पत्ते हमारी इम्युनिटी को भी मजबूत करती है साथ ही इसे घर पर उगाना भी बहुत आसान है, बस इसे नियमित रूप से पानी और अच्छी धूप की जरूरत होती है.

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त्वचा से जुड़ी किसी भी समस्या, जैसे कील-मुहांसे, रूखापन या फिर अचानक कुछ जल-कट जाए तो एलोवेरा से चमत्कारी कोई पौधा नहीं है. इसका जेल जादुई तरीके से काम करता है. यह पौधा बहुत कम पानी और देख-रेख में भी बालकनी में आराम से पनप जाता है.

पुदीना - Photo Gallery
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पुदीना

पुदीना अपनी बेहतरीन खुशबू के साथ ही अच्छे पाचन और गर्मी से रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पेट में गैस, अपच या दर्द होने पर पुदीने की कुछ पत्तियां बहुत कमाल का असर दिखाती हैं. इसको भी आसानी से घर में उगाया जा सकता है.

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नींबू

नींबू विटामिन-सी का बेहतरीन स्रोत है. इसके साथ ही यह अच्छे पाचन और वेट लॉस में भी सहायता करता है. सुबह-सुबह नींबू की चाय से दिन की शुरुआत सारा दिन रिफ्रेश रखती है.

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लेमनग्रास

अगर आपको अक्सर सिरदर्द, थकान या तनाव महसूस होता है, तो लेमनग्रास आपके बहुत काम आएगा। इसमें नींबू जैसी मनमोहक खुशबू आती है। इसकी पत्तियों को चाय की पत्ती के साथ उबालकर पीने से दिन भर की थकान दूर हो जाती है और रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है।

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