घर में जरूर लगाएं ये 6 औषधीय पौधे! इम्युनिटी बढ़ाने और छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज में आएंगे काम

आजकल हर कोई घर की बालकनी में या किचन गार्डन में कोई न कोई पौधा जरूर लगाता है. वैसे तो ज्यादातर पौधों में औषधीय गन पाए जाते हैं, लेकिन सबके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी नहीं होती. लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके औषधीय गुणों के बारे में लगभग सभी को जानकारी होती है और छोटी-बड़ी बीमारियों में वो काम आते हैं. यहां ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बताया गया है, जो औषधीय रूप से लाभदायक होने के साथ ही घर पर उगाने में भी आसान हैं.