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योगिनी एकादशी को इन 5 जगहों पर जलाएं दीपक, घर में आएगी सुख-समृद्धि, बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा

Yogini Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. सभी एकादशियों में योगिनी एकादशी का विशेष स्थान है. इस वर्ष योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत, पूजा और दान-पुण्य करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. वहीं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में योगिनी एकादशी की शाम दीपक जलाने को अत्यंत शुभ माना गया है. 


By: Ranjana Sharma | Published: July 9, 2026 7:40:48 PM IST

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योगिनी एकादशी पर दीपक जलाने का क्यों है विशेष महत्व?

योगिनी एकादशी को भगवान विष्णु की प्रिय तिथियों में से एक माना जाता है. धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं. मान्यता है कि एकादशी के दिन किया गया व्रत और पूजा कई गुना अधिक फल प्रदान करती है. इसी वजह से इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व बताया गया है.

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तुलसी के पौधे के पास जलाएं घी का दीपक

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है. लगभग हर धार्मिक अनुष्ठान में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है. योगिनी एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है. मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं.

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मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से आती है शुभ ऊर्जा

घर का मुख्य द्वार केवल प्रवेश का रास्ता नहीं होता, बल्कि वास्तु शास्त्र में इसे ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना गया है. कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है. योगिनी एकादशी की शाम मुख्य द्वार पर दीपक रखने से घर का वातावरण पवित्र बना रहता है.

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पूजा घर में दीपक जलाने से मिलता है देवी-देवताओं का आशीर्वाद

घर का मंदिर या पूजा घर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है. योगिनी एकादशी के दिन यहां घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु सहित सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है. मान्यता है कि नियमित रूप से पूजा स्थल पर दीपक जलाने से घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहती है. यदि संभव हो तो इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष अखंड ज्योति भी जलाई जा सकती है.

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पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से दूर होती हैं बाधाएं

धार्मिक मान्यताओं में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व बताया गया है. कहा जाता है कि पीपल में कई देवी-देवताओं का वास होता है. योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनि दोष, पितृ दोष और अन्य ग्रह संबंधी समस्याओं से राहत मिल सकती है. यह उपाय उन लोगों के लिए भी लाभकारी माना जाता है जिनके कार्य लंबे समय से अटके हुए हैं या जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं.

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रसोईघर में दीपक जलाकर पाएं मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद

रसोईघर को घर का हृदय कहा जाता है क्योंकि यहीं से पूरे परिवार का पोषण होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रसोईघर में मां अन्नपूर्णा का निवास माना जाता है. योगिनी एकादशी की शाम रसोईघर में दीपक जलाने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती. यह उपाय परिवार की आर्थिक स्थिरता और खुशहाली से भी जुड़ा हुआ माना जाता है.

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दीपक जलाते समय इन नियमों का रखें विशेष ध्यान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है. दीपक में हमेशा शुद्ध गाय के घी या सरसों के तेल का उपयोग करना चाहिए. दीपक जलाते समय मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें. जल्दबाजी या अशुद्ध मन से किया गया पूजन पूर्ण फल नहीं देता. इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ दीपक जलाना अधिक लाभकारी माना गया है.

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योगिनी एकादशी पर इन बातों का पालन करने से मिलता है पूर्ण फल

योगिनी एकादशी के दिन केवल दीपक जलाना ही नहीं, बल्कि व्रत और पूजा के नियमों का पालन करना भी आवश्यक माना गया है. इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और क्रोध, विवाद तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए. भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, दान-पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है.

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