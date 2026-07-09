योगिनी एकादशी को इन 5 जगहों पर जलाएं दीपक, घर में आएगी सुख-समृद्धि, बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा

Yogini Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. सभी एकादशियों में योगिनी एकादशी का विशेष स्थान है. इस वर्ष योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत, पूजा और दान-पुण्य करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. वहीं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में योगिनी एकादशी की शाम दीपक जलाने को अत्यंत शुभ माना गया है.